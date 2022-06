¿Qué significa 'Music to my eyes', la canción que Chenoa eligió para el baile de su boda?

Una ceremonia civil, una finca de ensueño en Mallorca, comida local, alrededor de 100 invitados y un vestido romántico y elegante han hecho de la boda de Chenoa una de las más seguidas de este verano.

Gisela, Natalia, Geno, Frank Blanco, Àngel Llpacer y Manel Fuentes fueron algunos de los VIPS que no quisieron perderse el gran día de la cantante de Cuando tú vas.

Después de darse el 'sí, quiero', Chenoa y su ya marido rompían la tradición. En vez de bailar el clásico vals nupcial con su padre, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas abrieron el baile con una canción de película. Se trata de Music to my eyes, una de las canciones que interpretan Lady Gaga y Bradley Cooper en su película A Star is Born (Ha nacido una estrella).

Juan Antonio 'Tati' Marino, padre de Chenoa, fue el segundo que bailó con la novia. El tercero fue su hermano; mientras que Miguel escogía a otra gran acompañante, su hija Alba. La revista Hola ha sido la encargada de dar todos los detalles de la ceremonia y posterior celebración.

La gran fiesta se abrió con el hit Rasputín de Boney M en su remix con Majestic, un tema que puso a bailar a todos los invitados, jóvenes y no tan jóvenes.

El significado de Music to My Eyes, de A Star is Born

Lady Gaga y Bradley Cooper se meten en la piel de Ally y Jackson en Ha Nacido una Estrella, película en la que este tema cantado a dúo por los intérpretes suena la mañana después de que los protagonistas hayan pasado su primera noche juntos.

Indudablemente se trata de una canción romántica, toda una declaración de amor.

Eres música para mis ojos

You're music to my eyes

He tenido que escuchar solo para encontrarte

I've had to listen just to find you

Me gustaría que me dejes cantar

I'd like for you to let me sing along

Darte un ritmo que sentirías

Give you a rhythm you'd feel

Quiero aprender cada una de tus líneas

I wanna learn your every line

Quiero llenar tus espacios vacíos

I wanna fill your empty spaces

Quiero hacer el papel de llegar a tus brazos

I want to play the part to reach your arms

Cantarte una canción que sientas, oh

Sing you a song that you feel, oh

Amor, deja que tu música sea mía

Love, let your music be mine

Canta lo que armonizo

Sing what I harmonize

Deja que tus melodías vuelen en mi dirección

Let your melodies fly in my direction

Llévame a tu paraíso

Take me to your paradise

En un paseo musical

On a musical ride

Estoy enamorado de tu música, baby

I'm in love with your music, baby

Eres música para mis ojos

You're music to my eyes

Tu voz es toda una vista

Your voice is quite a view

Escuché una canción y luego te vi

I heard a song and then I saw you

Aprendí la letra y supe que eras mía

I learned the lyrics and knew you were mine

Baila el horizonte contigo

Dancethe horizon with you

Quiero cantarte un amanecer

I wanna sing you us a sunrise

Y ser el picaporte que te moverá

And be the doorknob that will move you

Quisiera ser las cuerdas de tu guitarra

I'd like to be the strings on your guitar

Tócame y juega lo que sientes

Touch me and play what you feel

Amor, deja que tu música sea mía

Love, let your music be mine

Canta lo que armonizo

Sing what I harmonize

Deja que tus melodías vuelen en mi dirección

Let your melodies fly in my direction

Llévame a tu paraíso

Take me to your paradise

En un paseo musical

On a musical ride

Estoy enamorado de tu música, baby

I'm in love with your music, baby

Eres música para mis ojos

You're music to my eyes