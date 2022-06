Natalia se vuelve de la boda de Chenoa con un sospechoso ramo de flores

Natalia Rodríguez es la otra protagonista de la boda de Chenoa. Dejando a los novios a un lado, la también concursante de la primera edición de Operación Triunfo acaparó titulares a su regreso a Madrid por vivir el susto de su vida en el vuelo de vuelta. Tensión y llantos fueron las dos palabras que resumen su viaje a la capital, donde al aterrizar la esperaban los medios. Allí la pillaron con un ramo de flores en la mano.

Cualquiera que haya visto las fotos de Chenoa vestida de novia se habrá dado cuenta de que no era el ramo de la cantante y presentadora, era otro ramo como contó la propia Natalia a Europa Press.

"Yo he robado uno", confesó cuando los periodistas le preguntaron a quién había dado el ramo Chenoa. "No, no es de la novia, que luego decís", aseguró la cantante, que acaba de empezar una relación con el modelo andaluz Manuel Alves. "¿Ya me queréis casar?".

Quién es Manuel Alves, la nueva pareja de Natalia Rodríguez

Natalia y Manuel Alves empezaron su relación este 2022. Se conocieron en un bar de Madrid, según adelantó la revista ¡Hola! el pasado 3 de junio.

Manuel Alves es un empresario y modelo andaluz que actualmente se encarga de varios locales de hostelería en el centro de Madrid pero también ha trabajado en el mundo de la moda durante varios años en importantes agencias.

Entre sus aficiones se encuentran viajar y los deportes. Si echamos un ojo a su perfil de Instagram podremos encontrar algunas fotos de sus hobbies además de publicaciones de cuando trabajó en el mundo del modelaje.