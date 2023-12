¿Qué tatuaje se ha borrado Aitana?

Los tatuajes ya no son para siempre y Aitana lo sabe. La artista, que le encanta grabar recuerdos en su piel, ha sido pillada saliendo de un centro especializado en eliminar tatuajes y todo el mundo se pregunta lo mismo: ¿Qué tatu se ha borrado?

Aitana es una apasionada de la tinta.

Desde que la conocimos en Operación Triunfo en 2017, la cantante mostró su devoción por guardar recuerdos en su piel, y seis años después cuenta con dos decenas de tatuajes con profundos significados, desde un cuenco de sopa hasta una araña.

Durante su concierto del Alpha Tour en Bilbao el pasado 1 de noviembre, la catalana se dejó ver con dos nuevos garabatos en sus brazos: una mariposa batiendo sus alas y un hada. Pero tan solo dos meses de estas nuevas adquisiciones, los paparazzi ha pillado a Aitana saliendo de un centro de eliminación de tatuajes, que ha publicado la edición impresa de la revista Semana.

Las redes y los medios se han llenado de especulaciones sobre qué recuerdo "permanente" ha decidido borrar de su piel, y entre ellos se encontraba su reciente tatuaje del hada, que muchos han denominado como 'un ángel' que se hizo por su expareja Sebastián Yatra, pero nada más lejos de la realidad.

Aitana explicó que este tatuaje de fantasía: "Después de dos años en los que no me había hecho nada, me apetecía mucho hacerme un hada. Es una ninfa que se parece a mí, tiene como el flequillito y refleja mi lado más de fantasía. Es de protección. Dicen que si te tatúas una ninfa te protege de alguna forma", explicó durante la prueba de sonido de uno de sus conciertos en el Wizink Center.

Pero en su concierto de fin de gira, también en el Wizink de Madrid, la artista nos dejó una pista de qué tatuaje se quería borrar. Durante la canción 2 Extraños —hit dedicado a su exnovio Miguel Bernardeau— Aitana canta "fue por idiota que yo me hice ese tatu, pero ya no estás tú", y mientras cantaba esta frase, la artista se señaló el costado, donde tiene tatuada la inicial del actor.

El paso del tiempo y el buen tiempo nos dirán cuál es el tatuaje que la cantante ha decidido borrarse estas navidades, ya que ahora con el frío y tanto abrigo va a ser difícil que la artista muestre sus brazos o el costado.