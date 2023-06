La queja de Sandra Sabater, de Ginebras, hacia una parte del público de O Son do Camiño

Sandra Sabater, miembro de Ginebras, ha compartido en sus redes sociales la mala experiencia que vivió con parte del público del festival O Son Do Camiño, celebrado en Santiago de Compostela este fin de semana.

Sandra Sabater se ha atrevido a poner el grito en el cielo ante lo ocurrido en el Festival O Son Do Camiño, que se ha celebrado en Santiago de Compostela este pasado fin de semana.

Ginebras, banda a la que pertenece la artista como guitarra solista y segunda voz, estaba programada para actuar el viernes 16 de junio, el mismo día que Maluma, The Kooks, Alesso, Trueno o Xoel López. Un cartel variopinto que atrajo a todo tipo de público ante el escenario principal. Y este fue el principal motivo de que confluyesen varios grupos de fans en las primeras filas.

La artista ha explicado en un comunicado que ha compartido en Twitter su incomodidad ante lo que considera una falta de consideración de una parte del público.

"En varios conciertos (incluido el nuestro), las primeras filas estaban copadas de grupos sentados en el suelo reservando hueco para ver a un artista que actuaba después. Algunos estaban de pie, con cara de culo, boztezando e incluso vacilando", decía, reconociendo que esta mala situación no solo se dio durante su bolo, sino que otros artistas también vivieron el mismo problema.

"Esas personas no debajan disfrutar del concierto a los que sí estaban ahí para escucharnos. No necesariamente fans, tambien curiosos. Es molesto, es irrespetuoso y es de tener bastante mala educación. No pretendemos gustar a todo el mundo, pero es tan sencillo como dejar hueco a los que sí quieren escucharnos y echarse un poquito para atrás", proseguía después de recalcar su agradecimiento a los grupos que sí mostraron entuasiasmo y consideración durante su pase en directo.

En las redes sociales, algunos asistentes han denunciado esta mala situación, comprobando que no fue un hecho puntual con la banda Ginebras. Los Kaiser Chiefs y la banda Royal Blood también fueron víctimas de estas "sentadas".

Sabater incluso se dirigió personalmente a estas personas, instándoles a cambiar de actitud de cara a otros conciertos y festivales: "No manches la experiencia de otra persona con tu sentada y tu falta de respeto".

Terminó su texto dando las gracias una vez más a las personas que se comportaron como es de esperar en este tipo de eventos. "A toda las personas que respetaron las actuacioens del O Son do Camiño: GRACIAS. Nos quedamos con vosotrxs", añadió.