Quién es Fernando Gil: su edad, cuánto mide, su vínculo con María Hervás y sus series y películas más conocidas

Fernando Gil es un actor que nos acompaña en el cine y la televisión desde los años 2000. El intérprete ha dejado huella por series como El auténtico Rodrigo Leal, Los quién y La peluquería, pero también por películas como Spanish movie y Vacaciones de verano.

Por supuesto, uno de sus éxitos indiscutibles, que ahora estrena temporada, es la serie de Netflix Machos Alfa, en la que comparte elenco con actores como María Hervás. Mientras él interpreta con sus 1,91 metros de altura a Pedro Aguilar, uno de los hombres que busca deconstruirse, ella da vida a Daniela, su mujer en la ficción, la que decide convertirse en influencer después de que su marido pierda el trabajo. Ambos se complementan a la perfección.

Pero comenzando dese el principio, cabe destacar que Gil nació en Madrid en 1975. Antes de ser un rostro conocido a sus actuales 49 años, decidió estudiar Sociología en la Universidad complutense de Madrid, pero enseguida comienza en el Aula de Teatro de la universidad, dejando a un lado la carrera. Finalmente accedió a la RESAD para cumplir su sueño de pertenecer al mundo del cine y el teatro.

Sus series y películas

En la carrera de Fernando Gil destacan, por delante de muchas producciones, series como Anclados, la película Alex's Strip y el biopic de los reyes, Felipe y Letizia. Padre no hay más que uno, Sin rodeos, Casting, La tira, La tira y Dos años y un día son algunas de sus series y películas de más éxito.

Además, mención aparte merece su trabajo como presentador de televisión: a Gil se le ha podido ver en programas como Noche Hache y No es un Sábado cualquiera.

Su vida en familia

Fernando Gil está casado con, la también actriz, Michelle Marier, a la que conoció trabajando juntos en la obra musical de Tricicle. Es bastante discreto sobre ella y no ha hablado en exceso, como sí se dio en una charla con Vanitatis en 2014: "Mi reina particular se llama Michelle Marier. Nos casamos hace cinco años y somos padres de una niña. Nos conocimos hace ocho años cuando trabajamos juntos en una obra musical de Tricicle. Mi esposa es actriz y bailarina y tiene nacionalidad canadiense".

La pareja tiene una hija de once años y se les ha visto dando paseos con ella. En la citada entrevista, el actor contó que estaban deseando convertirse en padres por segunda vez.

Fernando Gil ha sido bastante discreto a la hora de hablar de su vida personal. No obstante, en alguna ocasión ha hablado de su paternidad y de su amor por la pequeña, tal y como indicó en una entrevista con ABC: "Ser padre genera un cambio brutal. Tener a alguien que depende de ti te hace repensar la vida y te obliga a rehacer exámenes que ya habías pasado. Mi hija es el detonante para encontrarme a mí mismo".

El actor se abrió al hablar de todo el proceso: "Mis padres no jugaron conmigo y yo no sabía jugar con mi hija. Sin padres como ejemplo, uno no tiene referentes de cómo comportarse y yo quería crear un vínculo con ella. Poco a poco encontré la manera".

"Disfruto conversando con ella, viendo lo bonita persona que es, lo rápido que asimila las cosas. Yo, que soy un dramático, me quedo embobado al ver las decisiones que toma. Me tranquiliza ver que sabe gestionar su vida", expresó sobre su hija.