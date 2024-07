Quién es Fernando Moreno, el productor 'amateur' del remix de 'Potra salvaje'

Potra salvaje - Hard Remix es el éxito del momento. Un año después de su estreno, se ha convertido en una de las canciones del verano de 2024 gracias al boca a boca y a su presencia en grandes competiciones deportivas. Incluso los jugadores de La Roja la escuchan antes de los partidos de la Eurocopa.

La cantante Isabel Aaiún estrenó Potra salvaje en diciembre de 2021, pero el tema que lo está petando ahora es el remix producido por Fernando Moreno; una versión hard tecno del tema original estrenada el 14 de octubre de 2023.

Moreno trabaja en un polígono de su ciudad natal, Teruel, pero se dedica a ser DJ de manera autodidacta desde hace 20 años. Por eso, se puso en contacto con Aaiún para proponerle hacer una revisión de su canción que, a pesar de las dudas iniciales del equipo de la artista, salió adelante.

"Es la segunda canción que produje en toda mi vida y la trabajé yo solo con lo que me enseñaron en un curso que hice unos meses antes", comenta Fernando Moreno en una entrevista con El Confidencial. "Sé que hay gente de la industria mosqueada con nosotros por el pelotazo. Saben que no está bien pulida. [...] Pero la canción ha conectado", explica.

El productor del momento

Desde que publicó el remix de Potra Salvaje, Moreno ha estrenado siete canciones más, entre ellas su propia versión de Columbia de Quevedo. Aun así, su colaboración con Isabel Aaiún es sin duda lo más escuchado del DJ, que reúne más de tres millones de oyentes mensuales en Spotify.

Potra salvaje - Hard Remix comenzó a sonar en fiestas locales donde tocaba Moreno, pero el boca a boca fue expandiendo su alcance hasta llegar a eventos deportivos multitudinarios.

Su propósito es seguir trabajando, pero con los pies en el suelo. "Ahora me estoy pensando arriesgar más, pero no quiero volverme loco. Acabo de empezar a producir después de 20 años de bolos en fiestas, bodas y eventos. No quiero que lo de ahora me pase por encima", explica a El Confidencial.