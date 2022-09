Quién es Inés Rau, la modelo transgénero con la que relacionan a Mbappé

Te interesa Leonardo DiCaprio y Camila Morrone rompen tras cuatro años de relación

Dese hace meses, los rumores sobre una posible relación entre Mbappé e Inés Rau no dejan de sucederse. La primera vez que se les vio juntos fue en mayo en el Festival de Cannes y unas nuevas imágenes en la cubierta de un yate de lo más acaramelados parecen confirmar que entre ambos hay más que una simple amistad.

Han sido los medios franceses los que han asegurado que el delantero del PSG y la modelo francesa podrían haber iniciado una relación sentimental después de que el futbolista rompiese con la actriz Emma Smet, con quien estuvo varios meses.

Inés Rau, modelo transexual y referente LGBTIQ+

Aunque Mbappé es mundialmente conocido, Inés también es un gran referente en el mundo LGBTIQ+. Inés, de padre argelino y madre marroquí francesa, nació en París en 1990 con el nombre de Mario Carrizo.

Con tan sólo 16 años se sometió a una cirugía de cambio de sexo. Con 18 años, empezó a trabajar como DJ en Ibiza, donde se hizo amiga de David Guetta y empezó a ser un rostro conocido, pero no fue hasta los 24 años cuando reveló su identidad transgénero: "De los 18 a los 24 años, me aferré a este gran secreto, incluso con las personas más cercanas a mí. Vivía como mujer pero no podía hablar de mi pasado. Necesitaba algo de tiempo para aceptar quién era y acostumbrarme a hablar sobre mi viaje y ser mi verdadero yo".

De DJ en Ibiza a ser imagen de prestigiosas firmas

Tal fue la popularidad que adquirió, que poco después de declararse mujer transgénero posó desnuda por primera vez con Tyson Beckford para un reportaje de la prestigiosa revista francesa OOB. Además, en 2017 se convirtió en la primera modelo transexual en protagonizar la portada de la revista Playboy, en 2017.

En 2018 Rau publicó su libro FEMME (Mujer), en el que habla de su transición. "Siento que por fin mi alma es libre, como si se abriera el candado que me mantuvo encerrada durante tanto tiempo. Ahora ya soy soy totalmente mujer", recoge en su autobiografía.

Inés también ha hecho sus pinitos como actriz. En 2019 debutó en la pequeña pantalla dando vida a Marcia en la serie Vernon Subutex; y en 2021 hizo un cameo en The Souvenir: Part II. Además, ese mismo año interpretó a Victore en la conocida serie Emily en París.

Activista por los derechos de las personas transgénero

Además de su faceta como modelo, Inés es una gran activista que lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, especialmente por los de las personas transgénero. El pasado mes de junio, la modelo compartió en Instagram un fragmento de su ponencia en el evento Change Now hablando sobre cómo ser una persona trans le había hecho ser más empática con los demás: "Ser trans conduce a tanta empatía y cuidado por los demás, ya que es un camino difícil pero al mismo tiempo tan trascendental y empoderador. Mi transición me ofreció el regalo más hermoso que atesoro hoy más que nada, abrió mi corazón y despertó mi alma".

Inés recataba este discurso un mes más tarde explicando que recientemente había recibido "insultos y amenazadas de muerte" por haber estado sentada" junto a un futbolista en una cena benéfica".

"Me encantaría deciros que no me importó, realmente lo desearía, pero me dolió mucho la violencia de los mensajes, aunque ya lo había experimentado antes. Y aún así, duele. Todavía no entiendo de dónde viene toda esta intolerancia y violencia", explicó, añadiendo una conclusión: "Solo muestra que todavía hay mucho trabajo por hacer, que la representación LGBTQI+ es importante y decir nuestra verdad es necesario".