Quién es Javier Veiga: su edad, sus series y películas más famosas y su relación con Marta Hazas

Te sonará por verlo en teatro, cine y televisión, porque Javier Veiga es un actor español multidisciplinar que lleva su trabajo a distintos espacios.

Nacido en El Grove (Pontevedra) en 1973, el actor de 52 años no se iba a dedicar a la actuación al principio, pues empezó a estudiar Arquitectura en A Coruña. No obstante, a los seis meses ya ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid.

Su trayectoria profesional

Los comienzos de Javier no fueron fueron fáciles, y así lo ha contado a lo largo de los años para distintos medios, como para La Voz de Galicia: "En una revista de la época, venía un artículo que explicaba qué era esto de ser actor y yo que estaba más perdido que un pulpo en Carballiño... No tenía ninguna vocación, ni siquiera había estado nunca ni como espectador en el teatro y en A Coruña estaban las Comedias bárbaras de Valle-Inclán en el Teatro Rosalía, me fui a ver aquello y me acuerdo de que fueron seis horas o siete horas de teatro seguidas, y al terminar dije que quería dedicarme a esto".

En 1996 decidió crear su propia compañía de teatro, Teatro Impar y a los tres años empezó a presentar El club de la comedia.

Como muchos actores de la industria española, el intérprete empezó en la pantalla a través de una mítica serie de los 90: Farmacia de guardia. No obstante, no empezó a tener personajes recurrentes hasta 7 vidas. A partir de ahí se dejó ver por otras ficciones televisivas como Moncloa, ¿dígame?, 7 días al desnudo y De repente, los Gómez. Una de sus series más conocidas es Pequeñas coincidencias, la cual protagoniza.

En cuanto a cine, caben destacar títulos en los que Veiga ha participado, como La mujer más fea del mundo, Tuno negro, El año de la garrapata, Escuela de seducción y Amigos hasta la muerte, entre otras.

Pero, sobre todo, el actor ha desarrollado su trayectoria actoral sobre el escenario, formando parte del elenco de obras como Amigos hasta la muerte, No es tan fácil, El enfermo imaginario, La Celestina, El casamiento, Casa con dos puertas... Un sinfín de títulos que lo han convertido en un intérprete de teatro consagrado.

Cabe destacar que Javier Veiga también ha sido presentador de televisión, pero sobre todo creador y director de producción de series como Gym Tony y la misma Pequeñas Coincidencias.

Su matrimonio con Marta Hazas

En Pequeñas Coincidencias Javier comparte el protagonismo con la actriz Marta Hazas, quien es también su mujer. Sí, los actores llevan casi 9 años casados y 14 años juntos en total.

Hazas y Veiga se conocieron en la filmación de Muertos de amor, en 2011. Allí empezaron una relación, y también han compartido distintos espacios con proyectos y su propia productora juntos, Medio Limón.

La pareja decidió pasar por el altar en 2016, y decidieron el Palacio de la Magdalena en Santander para darse el 'sí, quiero'. Desde entonces comparten su vida y su profesión.

La pareja ha explicado a El País que no quieren ser padres. Actualmente viven en un piso de lujo en el centro de Madrid, pero con frecuencia visitan Santander, de donde es Marta Hazas, y Galicia, por el propio Javier Veiga.