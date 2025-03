Quién es Natti Natasha: su edad, de dónde es, su pareja y sus canciones más famosas

Natti Natasha es una de las artistas más conocidas de Latinoamérica. La natural de Santiago de República Dominicana es tanto cantante como compositora.

La artista puede decir que, pese a que su intención no era dedicarse a la música (pues estudió Ingeniería industrial) tiene canciones de éxito mundial, como Sin Pijama junto a Becky G, Ram pam pam, Mayor Que Usted con Wizin & Yandel, No me acuerdo con Thalía... Una gran cantidad de hits.

Nacida en 1986, Natti Nathasa puede decir que ha conseguido grandes éxitos en su carrera a sus 38 años, la cual no para de crecer. La dio a conocer en la industria Don Omar, quien quedó impresionada con ella. Y desde entonces la artista no ha parado de sonar y de cantar sobre el escenario.

Pero al margen de la música, la dominicana ha formado una familia, la cual muestra en redes sociales.

Su vida personal

Natti Natasha lleva más de cuatro años con Raphy Pina, un productor musical que también ejerce como Daddy Yankee. Juntos han vivido tanto momentos buenos como malos, como cuando él estuvo condenado a tres años y cinco meses de prisión en 2022 por posesión de armas de fuego.

Por otro lado, en 2021 se convirtieron en padres, viviendo uno de los mejores momentos de su vida: dieron la bienvenida a Isabelle. Juntos muestran su vida en redes sociales, de la cual presumen.