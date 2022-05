Quién es Rocío Laffón, la amiga de Victoria Federica con quien se salta la ley en patinete

La royal influencer Victoria Federica no se junta con cualquiera. Rocío Laffón, Rochi para los amigos, es una joven sevillana hija Manuel Laffón Parias, un alto ejecutivo sevillano que posee tres sociedades en la provincia de explotación agrícola y ganadera y bienes inmuebles.

No llega a ser influencer pero apunta maneras. Rocío cuenta con casi 10.000 seguidores en Instagram y pese a que tiene un perfil muy cuidado y estético, no cumple el papel de creadora de contenido: se limita a compartir momentos de su vida en la red social y no suele trabajar con marcas. Actualmente está a caballo entre Madrid y Sevilla, aunque por sus posts podemos deducir que ha pasado una temporada viviendo en la ciudad que nunca duerme, Nueva York.

Su alma gemela

Rocío es la mejor amiga que Victoria Federica podría tener. Siempre la defiende a capa y espada, pero no solo eso, también la presume en sus redes sociales. En el perfil de Instagram de la sevillana podemos ver multitud de fotos con la sobrina del rey dejando claro que son uña y carne.

La sevillana la ha definido en una de sus publicaciones como su “alma gemela”. “My soulmate”, titulaba Laffón en el pie de foto de las instantáneas con Victoria Federica. Y es que tienen muchas cosas en común: los viajes, los caballos, su amor por Sevilla, los toros…

Viajar, su mayor hobbie

Willy Fog se queda corto comparado con Rocío. La sevillana ama viajar, al igual que su amiga Vic, (con la que ha hecho alguna que otra escapada) y ha dejado constancia a través de su Instagram, donde guarda una story destacada por cada viaje que ha realizado alrededor del mundo.

Perú, Boston, Miami, Nueva York, Washington, Florencia, Milán… Ha conocido muchas de las ciudades más famosas y emblemáticas del globo, pero nada como su Andalucía. Rochi presume en su Instagram de su estancia en el sur, mostrando ubicaciones privilegiadas en playas gaditanas como Sanlúcar de Barrameda o Conil de la Frontera.

Amante de los caballos

Rochi practica hípica, al igual que Vic, y se ha dejado ver en alguna ocasión por el Hipódromo de la Zarzuela. Además en su Instagram tiene una colección de fotos como amazona en la Feria de Sevilla, con la indumentaria propia.

También podemos ver que su amor por los caballos va más allá de este deporte y podemos ver fotografías de la sevillana junto a Danko, el que parece ser el caballo especial de Rocío. Por supuesto el comentario de su amiga del alma no falta en cada publicación.