Lo más escuchado de Europa FM en 2016

Elegir la mejor canción del año 2016 es una responsabilidad tan grande que no podemos tomarla nosotros solos. Por eso, necesitamos vuestra ayuda para saber cuál ha sido la canción de 2016 que más lo ha petado. ¿Será La Bicicleta de Shakira y Carlos Vives? Recuerda que un vagón del metro de Madrid se desató al ritmo de este tema. También entran en nuestro ranking temazos como Sincericidio, de Leiva, o Work From Home, del recién fracturado grupo Fifth Harmony. Lady Gaga ha completado su transformación con Million Reasons, incluida en su último disco Joanne, sin olvidarnos de 24K Magic de Bruno Mars, con la que es imposible quedarse quieto.

¡Vota ya tu favorita!