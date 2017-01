La magia de los directos improvisados: Bruce Springsteen convence a su banda para tocar 'You Never Can Tell' a petición de un fan

Bruce Springsteen ofrecía hace cuatro años un concierto en Leipzig, una ciudad alemana, cuando un seguidor hizo llegar un cartel al escenario en el que pedía al artista que tocase el conocidísimo tema 'You Never Can Tell', banda sonora de 'Pulp Fiction'. El Boss no dudó un momento y deleitó a todos los asistentes con una improvisada y única versión del tema de Chuck Berry.