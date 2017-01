Ed Sheeran es un gran fan de El Príncipe de Bel-Air. Tanto es así que hasta lleva un tatuaje enorme en el brazo en homenaje a la serie de televisión. Pero el cantante no deja de sorprendernos y aún no podemos creernos la increíble cover que se ha marcado de la mítica serie de Will Smith durante un programa de radio británico.