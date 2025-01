Rappel, de cerca: su edad, su historia con vidente, la muerte de su hijo, quién fue su mujer y su actual pareja

Rappel es uno de los videntes más mediáticos de nuestro país. Sus lustrosas capas y su pasión por el color morado lo han convertido en el futurólogo de confianza de las estrellas de España.

Pero tras el nombre Rappel se encuentra Rafael Francisco Payá Pinilla. Nacido en 1945, a sus casi 80 años puede decir que ha vivido multitud de cosas en su vida, destacando las décadas como vidente, pero también otros oficios y su complicada historia familiar.

De la moda a la futorología

"Nací en Madrid, en el seno de una familia de comerciantes relacionados con la moda y soy el mayor de tres hermanos", se describe Rappel en su página web. De esta forma, deja claro cómo comenzó en la moda.

Desde muy joven, con 15 años, siguió los pasos de su familia, que tenía un negocio de telas exclusivas, el cual contó hasta con la financiación del diseñador Cristóbal Balenciaga.

Con el tiempo y gracias a las grandes clientas de la familia, Rappel abrió a los 26 años su propia tienda de alta costura, la cual tuvo una gran acogida por clientas como la condesa de Barcelona, Carmen Cervera y Carmen Polo. "Fui modisto de alta costura durante 22 años, revolucionando la moda con los desfiles bailando al son de la música", refleja en su biografía.

Y curiosamente el destino tenía otros planes para él: la futorología. Sus primeras clientas fueron las mujeres que frecuentaban la tienda de moda. Por ello, el vidente acabó conociendo secretos de Franco, Severo Ochoa, Christia Onassis, La Pasionaria...

Todo ello le llevó a saltar a la televisión, medio en el que se siente como en casa. Su cercanía con los famosos también se refleja en que fue a la boda de Lolita Flores, por ejemplo.

El vidente Rappel en la obra de teatro 'El secuestro del divino' | GTRES

No obstante, Rappel nunca tuvo una profesión fija, pues siempre ha ido compaginando. En su juventud, de hecho, estudió, tal y como refleja en su página web: "He tenido cambios muy drásticos en la vida: saqué mi título de profesor de francés por la Universidad de la Sorbona pero nunca ejercí".

Entre otras profesiones que se conocen del vidente destaca la de director de Relaciones Públicas en la discoteca Florida Park de Madrid. El vidente también ha publicado varios libros y ha ejercido de actor de teatro y series televisivas.

Un discreto matrimonio con una mujer y la muerte de un hijo

Rappel se casó en 1971 con Luisa Chaverri, y con ella tiene actualmente tres hijos, dos mujeres y un varón. El vidente también es abuelo, y tiene un nieto que se llama Marcos.

No obstante, Rappel vivió una tragedia familiar: el fallecimiento de su segundo hijo. "Lo que marcó mi vida para dedicarme a esto fue la muerte de mi segundo hijo, la visualicé un año antes de que ocurriera", contó en el programa de Emma García.

Allí contó que aunque el bebé nació perfecto de salud, él ya supo que le iba a ocurrir algo: "Pensaba que le iba a pasar algo en la cabeza y que Dios se lo iba a llevar antes de un año". "Al niño le dio un derrame cerebral y lo enterramos con once meses", contó en el mencionado espacio.

Pese a pertenecer al mundo del corazón, Rappel es muy discreto con su vida familiar. Por ello, no se conoce exactamente cómo se separó de Chaverri, pero se conoce que lleva décadas compartiendo su vida con un hombre llamado José María. No obstante, no se les ve mucho públicamente, aunque él ha dicho que es "el amor de mi vida".