¿Recuerdas a ‘Bom Bom Chip’? El grupo se reúne 22 años después

Bom Bom Chip fue el grupo infantil que más éxito tuvo en España durante la década de los 90. Éxitos como 'Multiplícate por cero', 'Toma mucha fruta' o 'Groenlandia' eran cantados y bailados por miles de niños de la misma edad que sus integrantes. Los mismos que se llevaron un buen disgusto cuando en 1996 la banda anunció su separación.

Pero para los más nostálgicos ahora tenemos una bonita noticia, y es que sus componentes se han vuelto a unir 22 años después para recrear una de las imágenes más icónicas del grupo. Ha sido Rebeca, la menor del grupo, la que ha publicado una imagen en la que aparecen los 5 juntos.

"El otro día me paré a pensar que no recuerdo el día que les conocí... Están en casi todos los recuerdos de mi infancia, y es que la nuestra fue algo distinta, rara, divertida, mágica ... Nos une algo más que una amistad. Debe ser que se alinearon los planetas para que nos eligieran a nosotros, 5 niños “normales” con ganas de comernos el mundo. Y aquí estamos, años después, con las mismas ganas de seguir soñando y viviendo. Ahora, con otra perspectiva valoro todo lo que vivimos, me siento feliz y orgullosa de haber compartido con ellos esta experiencia que nos marcará siempre. Por muchas más quedadas ❤️", escribe junto a la publicación.

También intentaron recrear una de las imágenes promocionales de la banda, colocándose todos en la misma posición, aunque parece que el resultado no fue el esperado: "Cuando se intentó copiar el 'mood' sin mucho éxito. ¡Siempre renacuajos!", apuntaba en Instagram Stories.