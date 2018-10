La red alucina cuando se entera de la edad de esta actriz

Todavía dura la resaca de los Premios Emmy, uno de los galardones más importantes de la televisión. La entrega de premios acapara la atención de la prensa de medio mundo y y durante días se comentan los looks más acertados, las ausencias y los detalles que pasan más desapercibidos.

Así, unos días después de que la ceremonia haya bajado su telón hasta el año que viene, los usuarios de las redes sociales se han llevado una tremenda sorpresa.

La actriz Angela Basset (nominada al Emmy en 2014 y 2015 por 'American Horror Story' y ganadora del Globo de Oro en 1994 por Mejor Actriz en 'What's Love Got To Do With It'), fue una de las invitadas a la gala y eligió un voluminoso vestido blanco muy favorecedor con detalles brillantes.

Su cuerpo musculado, su tez lisa y perfecta y su envidiable figura han provocado que los usuarios de la red no se crean que la actriz tenga nada más y nada menos que 60 años. Sin duda, Basset se conserva fenomenal, pero seguro que su trabajo le ha costado. Esos brazos y esas piernas son sinónimo de haber hecho ejercicio. ¡Menudo pivón!

"¿Cómo que Angela Basset tiene 60 años?, no entiendo", comentaban.