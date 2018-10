La red alucina con Rita Ora disfrazada de Post Malone para Halloween

Rita Ora ha sorprendido a sus seguidores en su actuación en el Estadio de Wembley, en Londres, pero no ha sido precisamente por su música. La artista se ha subido al escenario disfrazada de Post Malone.

Con una peluca rizada y una cazadora vaquera, Rita Ora se ha convertido en el rapero, y evidentemente no se ha olvidado de sus característicos tatuajes en la cara y en todo el cuerpo. Además, la joven ensayó los movimientos de Post Malone y salió al escenario bailando Rockstar.

Además, ha compartido en sus redes sociales varias imágenes de su espectacular disfraz para Halloween.

ma get Halloween started for you the right way... postttyyyyyy I LOVE YOU BRO @PostMalone ...ratatatatataata wassssss gooood!! And this is also a BIG thank you to getting me to 14 million on instagram! pic.twitter.com/Mn7uWeq4Tw