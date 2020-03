Red Hot Chili Peppers se desnudan y cantan sus éxitos en el Carpool Karaoke

James Corden ha tenido a unos invitados de lujo, como es habitual, en su último Carpool Karaoke. Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith y Josh Klinghoffer de Red Hot Chili Peppers se suben al coche del presentador para cantar algunos de los temazos más conocidos de la banda como Can't Stop, Under The Bridge, Give It Away o Californication con el humor y la locura que les caracteriza.

Conduciendo por Los Angeles, Corden hace una parada en la mitad del trayecto para hacer un divertido combate de lucha libre con Anthony Kiedis, pero sin duda el momento más hilarante es cuando deciden quitarse las camisetas para cantar The Zephyr Song a grito vivo siendo sin duda uno de los Carpool Karaoke más desternillantes.

Por otro lado, Red Hot Chili Peppers presentará su nuevo álbum The Getaway en nuestro país este otoño. Las citas serán en Madrid el 27 y 28 de septiembre, mientras que en Barcelona lo harán el 1 y 2 de octubre.