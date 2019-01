Las redes cargan contra Victoria Beckham por someter a su hija a este tratamiento

Victoria Beckham con su hija Harper Seven / Instagram

Victoria Beckham se cuida. Va al gimnasio, procura comer sano, acude a centros de belleza a cuidar su piel... La diseñadora no escatima en gastos y todo es poco para estar estupenda.

Sin embargo, no es lo mismo que sea ella quien se hace los tratamientos estéticos que que se los haga a su hija pequeña, Harper, de solo siete años.

La madre publicó un 'storie' en su perfil de Instagram donde se veía a la pequeña tumbada sobre una camilla con el pelo cubierto y tapada con una toalla. Junto al vídeo, la madre escribió: "¡¡debemos usar productos limpios con nuestros niños".

Madre e hija pasaron un rato en el centro de belleza de la doctora Barbara Sturm, una de las más conocidas del Reino Unido. Según parece, la pequeña Harper se sometió a una limpieza facial, algo nada agresivo pero que muchos internautas no vieron con buenos ojos.

"Los niños deberían centrarse en su infancia y no en su apariencia", "qué manera de criar a un niño de 7 años, seguramente su madre le diga que no sonría por las arrugas y no sonreirá, qué pena" o "qué locura" , eran algunos de los comentarios negativos que se podían leer. ¿A ti qué te parece?