Es la primeva vez de Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, en una revista. Aunque ya había concedido una entrevista telefónica a un programa de televisión, la hija de Erika Ortiz (fallecida el 7 de febrero de 2017) y Antonio Vigo no había protagonizado antes un posado así ni había hablado tan abiertamente de su vida y de sus planes de futuro.

Tampoco había hablado de lo que supone ser sobrina de Felipe VI y Letizia ni de que había sido au pair y asistenta del hogar durante su estancia en Alemania.

Todo ello lo he contado en la revista Semana, en la que protagoniza la portada y posa con tres diseños distintos. En su lista de confesiones incluye que, pese a ser bisexual, no sabe ligar con mujeres y reconoce que las críticas hace tiempo que le dejaron de importar.

Recogemos las mejores declaraciones de la joven que nació el 13 de octubre de 2000. Ahora tiene 20 años.

"No tengo nada resuelto e, incluso, en algunos aspectos mi vida es dura, pero en otros muy bonita".

"Mi vida es un poco rara y por eso a lo mejor ha sido algo más dura, pero hay niños en Siria en una guerra donde también se mueren sus padres. Pero sí, en mi caso fue muy duro".

Vivir como sobrina de la reina Letizia

"Si no gestionas estos dos mundos [vida normal y ser parte de la familia real], te puedes volver un poco loca de la cabeza. Ahora lo llevo bien porque he aprendido las reglas de un mundo y del otro. Sé cómo comportarme en un sitio y en el otro, eso es bueno porque te puedes abrir a más mundos. Sabes en qué situación te tienes que comportar de una forma o de otra".

"No hablo de nadie de mi familia porque a mí tampoco me gustaría que ellos hablen de mí. Lo que le pasa a la gente es que se piensa que todo me viene hecho, que no yo no me gano nada y que hago una llamada y me cogen en cualquier sitio y eso no es verdad".

"No me regalan nada, porque yo estoy en la tercera línea".

Los planes de futuro de Carla Vigo

"Estoy estudiando para ser actriz. También soy embajadora de la marca de ropa 21ship".

"Me estoy metiendo en el mundo de los influencers y también canto, simplemente porque me gusta, aunque puede ser parte de mi formación como actriz".

"Canto muchas cosas. Soy más cantante de lírico. No sé de quién lo ha heredado pero lo descubrí cuando tenía 12 años. Me escuché y me dije: 'Qué voz más buena tengo', pero dejé de cantar no sé por qué y hace un año y medio comencé de nuevo con una amiga y es cuando me apunté a clase. Cantamos canciones tipo Todas las flores de Presuntos Implicados, Someone like you de Adele o Titanium de David Guetta".

"No me gusta nada el periodismo para hacerlo yo".

"Me he apuntado a muchos 'castings' y no me han llamado nunca".

"Uno de mis objetivos es trabajar con Los Javis".

"Me he apuntado a muchos castings en una página web para actores y no me han llamado nunca".

El bachillerato y su formación

"El bachillerato no era realmente para mí y lo dejé".

"Intenté entrar en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y no pude, luego me fui a Alemania para aprender alemán porque llevo toda la vida estudiando inglés y quería un idioma nuevo".

"No sé mucho alemán pero de escucharlo tanto allí puedo llegar a entender más que si lo hubiese estudiado en España, aunque hablarlo fluidamente ahora mismo es imposible".

'Au pair' en Alemania

"Me fui de au pair. Cuidaba a dos niños, y como me gustan mucho, no fue un problema para mí cuidarlos. También ayudaba en las tareas de casa, aunque cocinar no se me da muy bien, pero lo demás lo pude hacer y sé llevar una casa".

"No creo que vuelva [a Alemania] porque me sentía muy sola, no estaba cien por cien a gusto allí. Estuve en dos familias y me trataban bien, no me explotaban ni nada de eso pero no un una gente de trato fácil2.

"Tengo mucho que aportar"

"Creo que tengo mucho que aportar y porque la gente quiere saber y si puedo contestar lo hago. No es que viva de ello [ser influencer], ni que me guste, pero igualmente van a saber de mí. Entonces prefiero ser yo quien lo cuente".

"Todavía no he descubierto del todo lo que tengo que ofrecer, pero sí tengo algo que aportar al mundo. ¿Qué es en concreto? No lo he pensado pero sí tengo necesidad de comunicarme con la gente".

Su vida en Madrid

"Mi vida es muy normal, como la de cualquier persona. Voy en metro, en rene y viajo a Granada en bus que cuesta 19 euros y tardas cinco horas"

Foco de las críticas

"Las críticas al principio me molestaban mucho, pero llegó un momento en que me dije que me iban a criticar hiciera lo que hiciera, sea modelo, actriz o médico, siempre me van a decir: 'Eres una enchufada, no sirves para eso".

"Mucha gente me critica por mi cuerpo, no sé porqué. Así que ya que me van a criticar hago lo que me gusta y por lo menos estoy feliz conmigo misma. No me afecta tanto porque soy feliz".

"Hay gente que me dice que me parezco a la duquesa de Alba. No sé por qué dicen eso, porque no tengo nada que ver con esa mujer ni la he conocido. La vi una vez en una revista y cuando se murió porque no tenía ni idea de que existía esa mujer. No tengo nada que ver con ella".

Bisexulidad y ligar con mujeres

"Me gustan los hombres y las mujeres, no distingo. Muchas mujeres no me hablan y no sé por qué. Alguna vez he hablado con alguna para tener algo más y no sé cómo ligar con una mujer. Con un hombre sí, porque es algo que he hecho más. Me di cuenta de lo que sentía a los 17 años y no tenía mucha experiencia pero creo que no sé ligar con una chica".

"En mi día a día puedo ser muy tímida, soy muy reservada. Sin embargo cuando me subo a un escenario soy una completamente diferente. Igual que delante de una cámara. Me transformo".