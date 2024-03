La relación de Laura Escanes y Álvaro de Luna: cuándo estuvieron juntos, cuánto tiempo y la polémica de la canción 'Suerte'

Las historias de amor siempre dan que hablar, más aún cuando quienes las protagonizan resultan dos tótems de sus respectivos sectores. La ya expareja formada por la influencerLaura Escanes y el cantante Álvaro de Luna empezó a acaparar la atención de los medios desde el primer día y sigue haciéndolo muchos meses después de su ruptura. No es para menos dada la trayectoria individual de cada uno.

Su historia empezó al final del verano de 2022 y se prolongó durante algo más de un año. Pero ¿cómo empezaron? ¿Cuándo rompieron? ¿Y por qué lo hicieron? Repasamos su historia y todo lo que ha pasado tras la ruptura.

El inicio de la relación de Álvaro de Luna y Laura Escanes

Para conocer esta historia hay que remontarse a septiembre de 2022, cuando Laura y Álvaro se conocieron en un evento musical en Tenerife en el que se produjo el flechazo. Laura Escanes acababa de formalizar su divorcio con el presentador Risto Mejide, padre de su hija Roma, y en ese evento se habló de una posible relación de la catalana con el youtuber Míster Jägger.

La realidad fue muy distinta. La propia Laura Escanes la contó un tiempo después en sus redes sociales al revelar que las pestañas del sevillano fueron lo primero en lo que se fijó cuando se conocieron.

El flechazo fue mutuo y Álvaro de Luna se mostró emocionado al hablarle a un amigo de su encuentro. “Tío, he conocido a esta persona, estoy flipando”, le dijo.

El romance se mantuvo en secreto durante un tiempo aunque las especulaciones no tardaron en llegar. En octubre de 2022 saltaron cuando el sevillano lanzó la canción Tu nombre, que promocionó en redes con un mensaje en catalán. "Oye, que esta noche saco tema. És molt fort, eh? (Es muy fuerte, ¿eh?)", apuntó Álvaro de Luna que llenó la canción de frases que levantaron toda clase de sospechas.

"Y aunque a veces me escondes /

Yo sé que lo nuestro es real /

Quiero acercarme y bailar contigo /

Aquí no hay cámaras ni testigos /

Toda la noche hablando al oído /

Sin nadie que nos pueda escuchar".

El noviazgo se confirmó en noviembre de 2022

No fue hasta el mes de noviembre de 2022 cuando aparecieron las primeras imágenes de la pareja en actitud cariñosa. La revista Lecturas publicó en portada la foto de un apasionado beso que zanjó las conjeturas acerca del cacareado idilio y confirmó que influencer y cantante estaban juntos.

Tan solo unos días después, Laura Escanes voló a México para asistir a uno de los conciertos de la gira internacional de Álvaro de Luna, mostrando que el flechazo que nació en la isla canaria había arraigado en el corazón de ambos.

Otro encuentro público se produjo el 21 de diciembre de 2021 en el concierto que ponía fin a la gira 11 Razones de Aitana en el madrileño WiZink Center. Sus seguidores pudieron ver la buena salud de la que gozaba la pareja, acudiendo juntos al show de la autora de AQYNE.

A pesar de todo, 2022 llegaba a su fin sin que ni Laura Escanes ni Álvaro de Luna se hubiesen manifestado al respecto de lo que ya en ese momento era un secreto a voces.

La primera aparición como pareja

Al llegar 2023, Laura Escanes interiorizó el lema Año nuevo, vida nueva y lanzó por fin en redes la señal que todos sus followers estaban deseando ver. Parafraseando al reguetonero Bad Bunny y su tema Yonaguni, Laura Escanes mostró su entrada en el nuevo año perfectamente acompañada.

“Y empezar el 2023”, apuntó en el comentario con el que acompañó la foto publicada el 1 de enero junto a Álvaro de Luna asomando a su lado.

Como corresponde a la entonces tan mediática pareja, sus vacaciones navideñas tuvieron lugar en el extranjero y alejados de las cámaras. Con un destino paradisíaco como son las islas Maldivas y un resort a la altura de las circunstancias, el hotel Fushifaru Maldives, la dupla mostró en sus redes sociales el gran momento que estaban viviendo con continuas instantáneas en playas de ensueño, inmersiones rodeados de tiburones y rayas, o cenas a la luz de las velas.

Primeras palabras sobre el noviazgo

Casi con la primavera llegaron las primeras declaraciones de Álvaro de Luna sobre su relación. Fue en una gala de premios a influencers y sirvieron para dejar claro que solo ellos eran quienes se encargaban de marcar los tiempos en su noviazgo.. “Lo hemos hecho como nos ha apetecido, al ritmo y tiempo que hemos creído conveniente. Yo creo que así es como salen bonitas las cosas”, declaró a los medios de comunicación.

Tuvieron que pasar unos meses hasta observar el que, probablemente, haya sido el momento más bonito de esta historia de amor. Fue en Valencia durante un concierto del cantante. Álvaro de Luna, que en marzo de 2023 le dedicó a Laura Escanes la canción Todo contigo, invitó a su chica a subirse al escenario para cantarle mirándole a los ojos este tema cuyo título lleva tatuado en su mano derecha.

“Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", escribió el cantante como acompañamiento del vídeo del concierto que publicó en su perfil de Instagram.

Y la ruptura llegó en octubre de 2023

La mirada pública estaba sobre la salud de su noviazgo y pasados los meses de verano, en octubre de 2023 se confirmaron los peores presagios: Laura Escanes y Álvaro de Luna anunciaron su ruptura definitiva.

Algunos rumores habían sondeado la posibilidad en agosto señalando que ambos habían decidido separar sus caminos, aunque decidieron darse una segunda oportunidad en septiembre.

La reconciliación no cuajó porque, como publicaron algunos medios, ambos se encontraban muy comprometidos con sus carreras profesionales y Laura Escanes quiso dar el paso definitivo para finalizar el noviazgo. De hecho, muchos fans de la pareja ya habían alertado de este inminente final después de que el cantante dejase de seguir en redes sociales a la influencer.

Durante esos primeros días tras la ruptura, Laura Escanes se dedicó a compartir mensajes poniendo en valor la relación y al cantante: “Ha sido una parte de mi vida preciosa y nadie podrá manchar eso. El amor y todo lo bueno es lo que me guardo yo”.

La lluvia de dardos

El buen rollo inicial duró poco y durante los últimos meses los dardos entre ambos se han ido repitiendo hasta que llegó el shakirazo. El 17 de enero de 2024 Álvaro de Luna publicó Suerte, un single en el que no ocultó su decepción.

Yo quise todo contigo /

Y tú quisiste joderlo; Descuidaste lo nuestro /

Y solo cuidaste lo que se veía /

Cansado de tus mentiras y lo que inventas /

Tú quieres volver, pero eso no me renta/,

o Tú mientras tanto buscando otros besos /

No pienso ser yo quien te abrace en este invierno

Así dice la canción que el sevillano confirmó que iba dirigida a Laura Escanes. "Creo que usar lo de haber hecho un shakirazo lo puedo llegar a entender porque ha sido supersonado, pero, al final, yo creo que todos los que nos dedicamos a escribir canciones hablamos de nuestros sentimientos, de cómo nos encontramos, de cosas que hemos vivido, de sensaciones que hemos tenido...", apuntó en una entrevista días después.

Unos desaires a los que la influencer ha intentado responder de forma velada con mensajes como “con lo tranquilita que estaba yo” o un vídeo viral en el que se observa como guarda silencio, durante un largo rato, después de decir que iba a enumerar Los motivos por los que creo que es bueno darle una segunda oportunidad a tu ex y deberías volver con él.

Queda por ver cómo evolucionan estas pullas públicas o si quienes mostraron ese intenso amor deciden pasar página definitivamente.