Ricky Martin juega y se emociona con los niños refugiados en el Líbano

Como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Ricky Martin visitó la pasada semana el valle de Bekaa y el asentamiento de Minnieh en el Líbano donde se encuentran miles de refugiados: "Aquí con Mis nuevos amigos sirios en el Líbano. Admiro su perseverancia y el espíritu a pesar de las dificultades que se enfrentan día a día. Más de un millón de sirios han buscado refugio en el Líbano desde el inicio de la crisis y más de la mitad de ellos son niños. Ellos no deben ser olvidados", explicaba en su cuenta de Instagram junto a un vídeo de él jugando con un grupo de niños.

Por eso prestó especial atención a los más pequeños con los que estuvo jugando, cantando sus canciones y no pudo evitar emocionarse cuando le explicaban su terrible situación. Uno delos casos fue en el valle de Bekaa donde conoció a una niña siria de 11 años llamada Batoul: "Esta niña está trabajando en agricultura, 12 horas al día, y le pagan con agua. Esto es lo que les está sucediendo a nuestros niños. Esto es lo que les está sucediendo a nuestra futura generación".

El puertorriqueño también se emocionó con otra niña cuando se enteró de su trágica historia: "Esta hermosa criatura de la nada vino corriendo a mí y me da un abrazo tan fuerte. No me soltaba. De más está decir que me robó el corazón. Luego me enteré que desafortunadamente había perdido a su madre y padre en el conflicto", explicaba en su cuenta de Instagram mostrando una foto junto a la pequeña.

Desde 2004 Ricky Martin tiene una fundación para denunciar el tráfico de seres humanos y a través de la cual realiza diferentes iniciativas para concienciar sobre los más desprotegidos, en especial los niños.