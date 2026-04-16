Rihanna se convierte en la primera mujer en superar los 200 millones de discos vendidos

Rihanna ha trabajado muy duro durante años para ser una de las grandes reinas de la música, a pesar de que no estrena disco desde hace 10 años y sus últimos temas han sido Friends of Mine para Los Pitufos (2025) y Lift Me Up para la película Black Panther: Wakanda Forever (2022).

A pesar de ello, la Recording Industry Association of America (RIAA) ha confirmado que Rihanna es la primera mujer en superar los 200 millones de certificaciones de sencillos, concretamente con 200,5 millones de unidades.

Con esta cifra, se encuentra en el tercer puesto, siguiendo a Morgan Wallen el segundo con 215 millones, y a Drake en el primer puesto con 277,5 millones de copias.

¿Estrenará nuevo disco?

Desde hace años, Rihanna ha estado comentando que tiene en mente el lanzamiento de un nuevo disco, pero la fecha se ha ido aplazando. Sin embargo, en una entrevista concedida a Harper's Bazaar en 2025, nos dio algo de esperanza.

La cantante ha tenido muchas dudas sobre cómo definirse en esta nueva etapa: "Siempre pensaba: 'No, esto no soy yo. No está bien. No se corresponde con mi crecimiento. No se corresponde con mi evolución. No puedo hacer esto. No puedo mantener esto. No puedo interpretar esto durante un año de gira'".

Pero todas estas dudas la hicieron llegar a una conclusión acertada, y es que tanta espera para sus fans era para no ofrecer un producto final "mediocre".

Además, señaló que su disco no será "lo que alguien espera" y no será "comercial ni apto para la radio".