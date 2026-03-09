Qué ha pasado con Rihanna: la investigación a la mujer que ha disparado a su casa

Este domingo 8 de marzo la casa de la cantante Rihanna fue asaltada por una mujer que disparó presuntamente una decena de tiros hacia el domicilio de la artista en Beverly Hills (California). La implicada fue detenida, tal y como informa el Departamento de Policía de los Ángeles.

La artista se encuentra fuera de peligro tras no ser alcanzada por ninguna bala.

Quién es la mujer implicada

Tal y como recogen las fuentes, fue una mujer de 30 años quien disparó a la casa de Rihanna una decena de veces. Lo hizo subida en un coche Tesla blanco y con un rifle R-15.

La mujer disparó al domicilio con Rihanna dentro de la residencia a las 13:21 del mediodía en Los Ángeles (19.20 en la España Peninsular). Cuatro de los disparos alcanzaron la casa de la empresaria, y al menos uno penetró sus paredes, tal y como indican fuentes policiales.

La sospechosa intentó huir, pero tal y como ha compartido el sargento Jonathan de Vera, portavoz del Departamento de Policía de los Ángeles, los agentes la alcanzaron a unos 12 kilómetros de la casa de la cantante y la detuvieron media hora después del ataque. Por el mismo lado, la Policía cerró la calle cerca de la propiedad de la empresaria.

La Policía en el exterior de la casa de Rihanna. | Gtresonline

"Cuando detuvieron a la sospechosa y la pusieron bajo custodia, registraron el vehículo y localizaron un rifle de asalto y siete casquillos", ha contado Armen Arias, también portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles.

De momento se desconoce la razón por la que la implicada habría disparado al domicilio que Rihanna comparte con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos, pero tampoco ha trascendido si en el momento del ataque se encontraban dentro de la casa junto a la cantante.

Por suerte ningún disparo alcanzó a nadie, y una fuente cercana a la familia de Rihanna ha declarado que "todos están bien", como recoge el California Post. No obstante, encontraron agujeros de bala en la puerta de la mansión y en una autocaravana aparcada en la entrada.

De momento la mujer se enfrenta a cargos por asalto con arma de fuego mientras las autoridades investigan la razón del ataque. Y Rihanna no se ha pronunciado al respecto todavía.

Otro ataque a Rihanna en 2018

Por desgracia no es el primer ataque que recibe Rihanna: en 2018 un hombre de 27 años saltó al interior de su residencia mientras la artista no se encontraba en su interior y acampó en la casa durante 12 horas, antes de ser descubierto.

Finalmente recibió una orden de alejamiento de 10 años que no le permitía acercarse a la empresaria.