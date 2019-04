Halsey confiesa un secreto oscuro: estuvo a punto de ejercer la prostitución

Todas las personas pasan por situaciones complicadas durante su vida. Los artistas y los famosos no son menos, y aunque veamos que han alcanzado la fama y están viviendo su mejor vida, antes de llegar a ello, muchos han tenido que pasar por experiencias traumáticas.

Halsey es una de esas artistas que ha tenido que trabajar muy duro para conseguir todo lo que disfruta hoy en día. Ha pasado por una adolescencia difícil y situaciones familiares que nadie desea. Cuando era una adolescente, fue expulsada de su casa y tuvo que vivir varios días en la calle.

"No fue porque hice algo malo. No fue porque había algo malo en mí, tampoco fue porque mis padres no me quisieran, hicieron mucho", explica Halsey, "una serie de circunstancias desafortunadas me llevaron a estar en esa posición".

Esa situación fue la que llevó a Halsey a pensar en salidas como la prostitución cuando solamente era una adolescente: "Cuando vivía en Nueva York, era una adolescente. Mis amigos estaban escogiendo decoraciones para sus dormitorios, y yo estaba debatiendo si debería o no dejar que un extraño estuviera dentro de mí para que pudiera pagar mi próxima comida”. Finalmente, declinó esa opción.

La cantante lo contó durante su discurso en un encuentro de la asociación 'Ending Youth Homelessness', una campaña para ayudar a los jóvenes a salir de las calles.

"Os necesito para que os deis cuenta de eso, y aunque es muy emocionante que yo sea una estrella de pop de ventas de discos y de espectáculos, cuando le cuento a la gente esa historia dice: 'Oh, Dios mío, pasaste de ser una persona sin hogar a una estrella del poP, eso es increíble, deberíamos ayudar a estas personas porque no sabemos en qué podrían convertirse", explicó.

Pero la cosa no quedó ahí. "Incorrecto. No deberíamos ayudar porque creemos que existe la posibilidad de que se conviertan en una celebridad. No deberíamos ayudar porque realmente podrían hacer algo por sí mismos, porque son algo en este momento. Sé mejor que nadie lo importante que es tener una salida creativa cuando estás en un momento de necesidad, pero esto es mucho más grande que las artes y las manualidades. Esto es vida o muerte, y espero que lo tomes muy, muy seriamente".