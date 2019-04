Las canciones de Ariana Grande y Lady Gaga consideradas "ofensivas" en Singapur

El Gobierno de Singapur ha vetado una serie de canciones por considerarlas 'ofensivas', y entre los artistas afectados se encuentran Lady Gaga y Ariana Grande. Así, si tuvieran pensado dar un concierto en la ciudad, no podrían incluir los temas vetado en su repertorio.

El Ministro del Interior del país, K Shanmugam, aseguraba que esta decisión se debe a que en su país luchan "contra los discursos de odio". Por su parte, el diputado de la oposición Chen Show Mao publicó el texto en Facebook, donde se puede ver exactamente qué frase es la que ofende al Gobierno de Singapur.

Lady Gaga - Judas

I’m just a Holy Fool, oh baby he’s so cruel

But I’m still in love with Judas, baby

"Oh baby tan solo soy una bendita tonta. Es tan cruel, pero sigo enamorada de Judas"

Ariana Grande - God is a Woman (Dios es una mujer)

"You, you love it how I move you

You love it how I touch you

My one, when all is said and done

You'll believe God is a woman"

"Te gusta como te muevo

Te encanta como te toco

Mi amor, cuando todo esté dicho y hecho

Creerás que Dios es mujer"

El tema 'Heresy' del grupo Nine Inch Nails también ha sido censurado, además de 'Take me to church', del cantante Hozier.