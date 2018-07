Rihanna perdona los malos tratos de Chris Brown

Desde que Chris Brown cumplió la condena por haberle propinado una brutal paliza a Rihanna cuando salían juntos en 2009, el acercamiento entre ambos es cada vez mayor y más evidente.

En esta ocasión Rihanna ha confirmado que finalmente ha perdonado al cantante twitteando una frase de la canción How I feel, donde Brown describe lo que sintió cuando le maltrató a su novia. Rihanna escogió la parte de la canción que dice: "¿Quién dice que los grandes hombres no lloran? Ya no vas a echar de menos el agua hasta que no haya sequía", confirmando que ha perdonado los malos tratos por parte del rapero.

Pero esto no queda aquí, los mensajes con doble sentido entre ambos vía Twitter es algo habitual, y la de Barbados no tuvo suficiente con hacer público que había perdonado los malos tratos sino que dejó caer que aún tiene sentimientos hacia él con el siguiente tuit: "Aunque trate de decirte que te quiero desde lo más profundo de mi corazón, no tienes sitio para mí", haciendo alusión a la relación de Chris Brown con su actual novia Karrueche Tran. Con la que hace tan sólo unos días protagonizó una 'pelea de gatas' también a través de esta red social.

Esta actitud de la cantante está causando gran polémica entre sus fans ya que, aunque algunos la apoyan, la gran mayoría no aprueban este acercamiento tras lo sucedido hace tres años así como tampoco aprobaron las colaboraciones mútuas que han lanzado los dos y que la discográfica de la cantante se ha negado a comercializar posicionándose también en contra de esta relación.