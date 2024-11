Rita Ora, entre lágrimas, homenajea a Liam Payne los Premios MTV EMAS 2024

IN MEMORIAM

En una gran noche para las mujeres en cuanto a premios, entre ellas Rosalía, con Taylor Swift otra vez al frente, ausencias como la suya y más aún la de Oasis han descafeinado la relevancia de los primeros MTV EMAs celebrados en la cuna de esa banda que propulsó el "britpop". Manchester ha sido la ciudad anfitriona de una gala que ha tenido momentos para el recuerdo de Liam Payne.

La muerte del ex miembro de One Direction el pasado 16 de octubre al precipitarse del balcón de su habitación en el hotel de Buenos Aires en el que se alojaba ha dejado un gran pesar en muchísimos miembros de la industria. El joven, que triunfó por todo el mundo con su boyband, no atravesaba su mejor momento personal. Las adicciones le estaban pasando factura y así lo corroboraron los resultados de la autopsia.

Rita Ora, encargada de presentar la gala este domingo por la noche, paró durante unos minutos la ceremonia para dedicarle unas emotivas palabras al joven. "Era una de las personas más amables que conocí. Tenía un gran corazón y siempre era la primera persona en ofrecerte ayuda con cualquier cosa. Nos trajo tanta alegría en todos los sitios donde coincidimos y ha dejado una huella indeleble en este mundo", dijo, visiblemente tocada por la repentina despedida del artista.

El pequeño pero sentido homenaje incluyó un vídeo en el que se mostraba a Liam en diferentes etapas de su carrera; mientras de fondo sonaba la canción Night Changes de One Direction.