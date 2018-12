Rita Ora, Halsey, Bebe Rexha y Shawn Mendes, espectaculares con sus actuaciones en el desfile de Victoria's Secret

Casi un mes después de que tuviese lugar el desfile de Victoria's Secret en Nueva York , ha llegado la hora de ver los resultados del show más esperado del año. El desfile, protagonizado por 59 ángeles vestidos de lencería, contó con las actuaciones musicales de Halsey , Rita Ora , Shawn Mendes, The Struts, Bebe Rexha y The Chainsmokers .

El desfile de Victoria's Secret es uno de los shows con más expectación del año. El evento tuvo lugar hace casi un mes en Nueva York, pero no ha sido hasta ahora que hemos podido ver el resultado.

Este año destacaron los diseños inspirados en el cosmos y los estampados florales, que lucieron sensualmente las modelos más top del momento: Gigi Hadid, Kendall Jenner, Bella Hadid, Winnie Harlow, Romee Strijd fueron algunas de las que se subieron a la pasarela.

Elsa Hosk fue la encargada de lucir la pieza lencera estrella: el 2018 Dream Angels Fantasy Bra, un sujetador balconette confeccionado con más de 2.100 diamantes de Swaroski y valorado en 877.000 euros. Adriana Lima, que lleva 18 años subiéndose a esa pasarela, anunciaba nada más terminar el show que este sería el último y la marca, sabedora de la decisión que iba a tomar, le dedicó un sentido homenaje: salió sola a la pasarela para recibir el cariño del público.

El desfile de Victoria's Secret, que se autoproclama el espectáculo de moda con mayor audiencia del mundo, generó gran expectación por sus actuaciones musicales, protagonizadas en esta ocasión por Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey, además del dúo The Chainsmokers y la banda de rock The Struts.

SHAWN MENDES - LOST IN JAPAN

RITA ORA - LET YOU LOVE ME

HALSEY - WITHOUT ME

THE STRUTS - BODY TALKS

BEBE REXHA - I'M A MESS

THE CHAINSMOKERS - THIS FEELING