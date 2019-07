Robbie Williams confiesa que tiene un guardaespaldas que lo protege de los ovnis las 24 horas del día

Robbie Williams ha asegurado en varias entrevistas que está seguro que no estamos solos en el universo, que existe la posibilidad de encontrarnos con extraterrestres y que esto le da pavor. El cantante ha llegado a considerar estos pensamientos como una 'fobia', por lo que ha decidido poner un guardaespaldas 24 horas en la puerta de su casa para poder dormir tranquilo.

El artista asegura haber visto un platillo volante cuando se encontraba en perfecto estado, sin estar bajo los efectos del alcohol. "Puede que tenga una enfermedad mental, pero sentía la obligación de compartir mi historia con escépticos" contaba Robbie Williams en una entrevista para 'Alien Nation'.

"El motivo de que contratara a un guardaespaldas las 24 horas del día no fue precisamente por proteger mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo", aseguraba el cantante. Robbie Williams ha confirmado en numerosas ocasiones que siente verdadero pavor cuando piensa en la posibilidad de que un alien pueda entrar en contacto con él pues afirmaría su teoría de que verdaderamente existen. "Si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aun peor, porque entonces resultaría que todo está en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba" confirmo el artista.

Robbie Williams aseguró que testimonios como el suyo nunca serán creíbles y tampoco descartó que en el pasado haya sufrido alucinaciones que explicaran su auténtico terror por la posible presencia de los ovnis.