Rodri dedica el Balón de Oro a su novia Laura: "Es la persona más importante de mi vida"

Rodri Hernández ha ganado el Balón de Oro 2024, y muy emocionado ha dedicado su discurso tanto a sus compañeros del mundo del fútbol como a su familia y su novia, Laura.

Su pareja estaba entre el público, y el futbolista no ha podido evitar emocionarse por recibir el gran galardón. "Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente", ha expresado al subir al escenario, contendiendo las lágrimas.

El futbolista ha agradecido todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su vida. "Es un día muy especial para mi familia, no solo para mí".

Pero el deportista ha querido enfocar el discurso a la persona más especial de su vida: "Querría dedicárselo a la persona más importante de mi vida, que es Laura, mi novia, que justo hoy hacemos ocho años juntos".

Rodri Hernández y su novia Laura en el Roland Garrós de París 2024 | GTRES

"A mi familia, por todo lo que me ha ayudado a no confundirme y me han ayudado a ser lo que soy. También a una persona muy especial, a mi agente, que se llama Pablo, con un amor muy altruista, el que no he visto nunca".

Además, el futbolista ha mencionado a su familia en general y a sus amigos, y por último ha citado a sus compañeros más afines.

¡Enhorabuena!