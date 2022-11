La inesperada respuesta de Ferrán Torres a la broma de Luis Enrique: "Para nada me siento así"

Luis Enrique ha debutado en Twitch. Allí, el entrenador de la Selección Española ha pasado buenos ratos charlando con sus fans en la red social, además los streaming del exfutbolista han tenido un notable éxito.

Durante su primera emisión en directo, un seguidor preguntó: "Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo ¿Cuál es la tuya?"

Luis Enrique tuvo que pensar un poco su respuesta y al final acabó bromeando sobre el asunto: " La mía es muy fácil, el señor Ferrán Torres, que si no me coge mi hija y me corta la cabeza".

La cómica respuesta de Ferrán Torres a Luis Enrique

Esta respuesta hace alusión a que Sira, la hija de Luis Enrique, es la novia desde hace un año de Ferrán Torres.

Durante una rueda de prensa del mundial de Qatar, un periodista ha preguntado a Ferrán Torres si se veía como el brazo ejecutor de Luis Enrique, tal y cómo había dicho el técnico durante su directo.

El futbolista del F.C. Barcelona ha respondido: "Para nada me siento así. El entrenador es muy bromista, fue una cosa del directo. Con este entrenador no hay nadie indiscutible, es una de las fortalezas que tenemos como equipo y lo que te hace mantenerte siempre activo".

Además, Ferrán Torres ha dejado muy claro: "El entrenador y yo sabemos diferenciar cuando somos familia y cuando entrenador-jugador. Lo estamos llevando muy bien".

Sira Martínez, la pareja de Ferrán Torres

Sira Martínez tiene 21 años y sale con Ferrán Torres desde hace aproximadamente un año.

Sira Martínez también es deportista, aunque ella destaca en hípica donde es la actual campeona de España de la categoría Jinetes Jóvenes.

A pesar de que su padre es Luis Enrique y su novio es Ferrán Torres, Sira intenta llevar un perfil público bajo.