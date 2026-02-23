Rosa López contesta a las críticas sobre su forma de cantar: "Yo ya sé que desafino en algunos momentos"

Rosa López es archiconocida en España por su paso por el concurso Operación Triunfo, formando parte de la primera edición. Ahora, 25 años después, la granadina ha continuado su carrera musical, aunque quizás a menor escala que algunos de sus compañeros de edición.

Sin embargo, la cantante ha denunciado en redes el continuo bombardeo de comentarios hirientes o críticas ofensivas, todo ello relacionado con errores en su voz al cantar.

"Yo ya sé que desafino en algunos momentos, porque es un concierto, porque es algo fuera de contexto", ha declarado la cantante de Yo no soy esa.

Según señala, hay factores que te pueden jugar una mala pasada el directo: "Da igual lo profesional que seas. Las emociones juegan supuestamente a nuestro favor, pero no siempre. Entones, hay canciones que te duelen, a nivel de tu sistema nervioso, a nivel neuronal, a nivel psicológico, emocional, espiritual".

Además, la cantante, quien representó al país en Eurovisión con Europe's living a celebration, ha querido hacer hincapié en el hecho de que criticar se ha vuelto casi un "deporte nacional", por lo que quien no quiera ir a sus conciertos a "lo que realmente importa" (disfrutar), "que la crítica se la guarde en su corazón".

Las disculpas por sus formas

Sin embargo, la cantante cree que se salió de tono con su forma de expresarse, por lo que ha querido pedir disculpas, aunque admite que está "cansada de que todo el mundo comente sin saber".

Por otro lado, ha querido lanzar una petición para que se controlen este tipo de actitudes en línea: "Desde aquí insto a los responsables de Instagram y otras redes sociales a ponerle freno a esta situación que nos hace vulnerables a todos. Comparte y pongámosle freno de una vez y tendremos una vida más sana".