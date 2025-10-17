Rosalía confirma que está soltera

Rosalía ha dado varios titulares en su última entrevista. En su paso por el pódcast Radio Noia de Radio Primavera Sound, donde la artista ha dado pinceladas de su nuevo proyecto, en el que relata que ha estado trabajando durante estos últimos tres años.

Como si se tratara de una conversación entre amigas, la periodista Mar Vallverdú le ha lanzado una pregunta que desembocó en la risa de la cantante: "¿Quién es tu crush?". Ha sido entonces cuando la cantante, dijo en un tono desenfado lo siguiente "que ya no tenemos espacio para crushes... que quede bien claro que ya no hacemos espacio para crushes. Se acabó esa fantasía, esa delusión, que no lleva a ninguna parte".

En su discurso, Rosalía ha aclarado que está soltera. "Yo ahora mismo soltera, volcel", ha detallado la Motomami. Volcel es un término al que ella se refiere como "celibato voluntario".

"Si me ve con algún individuo por la calle, un individuo masculino, por favor, no me lo atribuya como mi novio. ¿No es mi novio, de acuerdo?", ha subrayado la catalana.

Rosalía sobre su nuevo proyecto

Está claro que sus fans están ansiosos por la llegada del cuarto disco de Rosalía. Aunque no lo ha confirmado al 100%, sí que ha dicho que hay un proyecto. "Es el proyecto en el que he estado trabajando en los últimos casi 3 años", ha detallado la catalana.

Un disco el cual desarrolló durante su etapa en el Motomami Tour. "El tour era muy cansado, pero ya iba guardando como ideas a nivel como más conceptual" ha contado. Además, ha confirmado que es un disco que hace sin miedo al fracaso.