Rosalía desvela el misterio de uno de sus tatuajes en el 'LUX TOUR'

Rosalía ha desvelado muchas cosas con el primer concierto del LUX TOUR, y no solo de lo que pueden esperar los espectadores de cada una de las citas musicales de la artista por el mundo este 2026.

Además de su más que conocido talento y su habilidad para crear actuaciones con simbolismo, mucho baile y personalidad, la catalana dejó ver que ha pasado página de un asunto personal.

Y es que muchos de sus outfits eran de lencería, por lo que dejaba parte de su cuerpo al descubierto. Tanto es así que los fans no tardaron en darse cuenta de un detalle: Rosalía se ha borrado el tatuaje que tenía bajo su pecho.

El nombre 'Raúl' estaba escrito sobre sus costillas, haciendo referencia así a Rauw Alejandro, el artista puertorriqueño con el que la cantante estuvo comprometida hasta 2023. La pareja estuvo saliendo desde 2020 hasta aquel verano en el que se conoció la ruptura.

La catalana se hizo el tatuaje cuando compartía su vida sentimental con el intérprete de Todo de ti, pero tres años más tarde se lo habría eliminado. Aunque ella no se ha pronunciado al respecto, no se ha visto ningún rastro del nombre en su cuerpo.