Rosalía enamora a Chris Martin

Rosalía ha conquistado el panorama musical, tanto nacional como internacional. Solamente hay que ver como artistas de la talla de Dua Lipa, Diplo o Gorillaz se han hecho eco de su talento y han recomentdado su música en las redes sociales, como recientemente ha hecho Chris Martin.

El líder de Coldplay ha compartido sus canciones favoritas del momento: Juice de Lizzo, Love it if we mad it de The 1975, Blinded by your grace pt 1 de Stormzy, Thunderstruck de AC/DC, We find love de Daniel Caesar, Ma Lo de Tiwa Savage, Wizkid y Spellz; y Malamente de Rosalía.

Su publicación no ha pasado desapercibida y la cantaora catalana ha mostrado su emoción al ver el tuit de la banda británica.

La noticia llega después de conocer que Rosalía colaborará con James Blake y que será una de las estrellas de Coachella 2019.