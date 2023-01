The Weeknd publica el videoclip de 'Is There Someone Else?' un año después del lanzamiento de Dawn FM // YouTube

Hace un año, el 7 de enero de 2022, el cantante canadiense The Weeknd publicaba su quinto álbum de estudio, Dawn FM, compuesto por 16 canciones entre las que se encuentran las famosas Blinding Lights o Save Your Tears.

Justo un años después, el 7 de enero de 2023, el artista ha publicado el videoclip de Is There Someone Else?, uno de los temas de este disco.

Un videoclip sencillo y oscuro, donde predominan las sombras y los colores negros y azules, creando una sensación de nocturnidad, vacío, soledad que casan con la letra de la canción, en la que Abel habla sobre si "hay alguien más" o el es el único en su relación.

También podemos apreciar la sensualidad típica de las canciones del canadiense, tanto en lo visual como en lo musical.

El clip está protagonizado por Abel Tesfaye, más conocido como The Weeknd, que se sienta en un sillón a ver tras unas persianas antiguas el pseudostriptease de su interés amoroso, interpretado por Mackenzee Wilson.

El vídeo está dirigido por Cliqua y producido por Roisín Audrey Moloney.

Letra Is there someone else?

I know that you're hiding something from me

That's been close to your heart

And I felt it creeping up every day

Baby, right from the start

I know that look you give when we're fighting (fighting)

We're fighting (fighting)

'Cause I used to be the one who was lying (lying)

Oh, lying (lying)

Oh (oh), is there someone else or not?

'Cause I wanna keep you close

I don't wanna lose my spot

'Cause I need to know

If you're hurting him, or you're hurting me

If I ain't with you, I don't wanna be

Is there someone else or not?

Ooh, or not

I don't deserve someone loyal to me

Don't you think I see?

And I don't want to be a prisoner to who I used to be

I swear I changed my ways for the better, the better

'Cause I wanna be with you forever, forever

Oh, is there someone else or not?

'Cause I wanna keep you close

I don't wanna lose my spot

'Cause I need to know

If you're hurting him, or you're hurting me

If I ain't with you, I don't wanna be

Is there someone else or not?

Ooh, or not

Ooh, whoa, yeah, hey

Yeah, yeah, yeah

Whoa, whoa, whoa, hey