Rosalía revela cómo le influyó su hermana Pili en la composición de su nuevo disco 'LUX': "No se me olvidará"

No nos cabe duda de que Rosalía es en una pieza clave dentro de la industria musical. Con su creatividad y su fusión de estilos, la catalana ha trascendido convirtiéndose en el icono que es hoy en día. Prueba de ello es que sus fans quienes están pendientes con el lanzamiento de su nuevo disco LUX.

La artista de Con Altura ha trabajado en este proyecto durante tres años y parte de su composición la realizó durante su gira Motomami. LUX se presenta como un trabajo espiritual en su ADN y experimental en su sonido. Rosalía determinó el rumbo que tomaría el álbum a raíz de una conversación que tuvo con su hermana Pili, tal y como detalló en su entrevista para Apple Music.

"Mi hermana me dijo una cosa que no se me olvidará. Cuando le puse Motomami para ella. '¿Por qué siempre tienes que destruir la canción?' Así es Pili", ha contado entre risas a Zane Lowe.

Fue entonces cuando ambas hermanas estuvieron debatiendo. De ahí, Rosalía acabó sacando una conclusión: "Pero al final se me quedó grabado y me preguntó por qué hago música. La hago para la gente, para que sientan y quizás consigo que sientan más si voy en la otra dirección".

A raíz de esta idea, Rosalía se hizo una promesa a sí misma que marcó la composición de las canciones de LUX. "Porque quizás no me permito ir en la otra dirección" ha relatado. "Puede que escriba canciones, pero no termino los pensamientos, así que me dije que el siguiente álbum me prometí que sería un álbum en el que al menos intentaría terminar las reflexiones. Terminar la canción y seguir adelante hasta el final" ha afirmado.

La razón por la que lanzó 'Berghain' como primer single

El mundo se quedó sin palabras conBerghain, una canción que sin duda supuso un golpe de efecto. La canción combina alemán, español e inglés con un sonido donde Rosalía domina el lírico. Una apuesta quizás arriesgada para lo que muchos de sus fans esperaban.

Rosalía ha dado a conocer el motivo que le llevó a escoger Berghain como carta de presentación de su nuevo álbum "Creo que esa pieza es representativa de la intención orquestal que tiene el álbum", ha señalado. Con esta canción, Rosalía ha contado que le gusta cuando un artista sorprende musicalmente y no lo ve venir . Para ella era una forma de decir "No vamos a repetir Motomami, es publicar Beghain. Al lanzar esa estamos diciendo: esta es la apuesta".

La cantante ha subrayado el papel de la orquesta de la canción, algo con lo que marca distancia de su tercer trabajo discográfico. "Motomami era minimalista. Pocos elementos. Esto es maximalismo", ha detallado.