Rosalía revoluciona a sus fans con un nuevo look en Sevilla

Rosalía siempre es tendencia, y después de poner el broche final a su periplo europeo con el LUX TOUR, la artista se ha dejado ver en Sevilla.

Todo apunta a que la artista actuará en un evento de la plataforma Netflix junto a otros artistas el sábado 9 de mayo, por lo que hasta esta performance la intérprete de Candy está disfrutando de la capital de Andalucía, donde no ha tardado en darse un baño de masas con la gente en la calle.

Pero el detalle que no ha pasado desapercibido por sus fans ha sido el evidente cambio de look de la catalana: Rosalía ha lucido un nuevo corte de pelo, un corte bop rizado. Con él, la artista se despide de su larga melena característica de la era LUX.

No obstante, parece que continuará mostrándose con el pelo largo en sus conciertos, como ya hizo en Londres a base de sumar extensiones a su cabello.

Una gran acogida en Sevilla

Los fans de la artista en Sevilla no han dudado en pedirle fotos y que la artista les firmara discos en las calles de la ciudad y en los restaurantes a los que ha ido a comer, y la intérprete de Mio Cristo Piange Diamanti no ha dudado en atender a sus seguidores.

La artista también se ha dejado seducir por la cultura de las calles de la capital andaluza, bailando con la música de artistas callejeros y paseando por sus monumentales avenidas.