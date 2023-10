Ruth Lorenzo alza la voz en defensa de Aitana por el debate sobre su concierto en Valencia

El arranque de Alpha Tour el pasado domingo en Valencia todavía deja estragos. Aitana y su concierto siguen sobrevolando los titulares por la cantidad de momentazos que dejó su primer concierto de esta nueva etapa musical y también por la nueva escenografía por la que ha apostado la cantante.

Una puesta en escena distinta coherente con el cambio también producido en su propia música, que abraza la electrónica a pesar de conservar el tono pop. En esta nueva estética, la catalana se mueve a lo largo y ancho del escenario bailando coreografías sensuales, a ras de suelo o sincronizándose con el cuerpo de baile para moverse al ritmo del beat.

Al hilo de la polémica generada en medios y redes sociales en torno a lo "apropiado" o no de esta nueva apuesta, que contrasta con lo visto hasta el momento de Aitana, Ruth Lorenzo no ha dudado en pronunciarse ante los micrófonos de Europa Press y Gtres cuando ha sido preguntada por el asunto para hacer todo un alegato a favor de la cantante de Las Babys:

"Yo creo que Aitana no está cambiando nada. Aitana está creciendo como ser humano, como artista y lo que está haciendo en el escenario es absolutamente maravilloso", comenzaba la exparticipante en el festival europeo de música Eurovisión, en representación de España en 2014.

La artista, que se ha mostrado informada de lo sucedido, ha hecho incapié en los comentarios despectivos que se han compartido hacia la cantante por, supuestamente, no ofrecer un espectáculo "acorde" a su público infantil. "Yo no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. Veo a una mujer que está creciendo y a una mujer empoderada, bella, y a quien no le guste pues no vaya al show". Además, Lorenzo ha hecho referencia a la popular publicación que se viralizó el pasado lunes, que provenía de una madre indignada y que, finalmente, resultó ser una cuenta fake.

"Lo que está haciendo Aitana en el escenario es absolutamente maravilloso"

"Hay que saber muy bien qué es lo que están leyendo, si esa cuenta tiene seguidores, si no tiene seguidores y si es verdad lo que se está diciendo y no sé, yo apoyo muchísimo a Aitana, creo que es una artistaza. Creo que el crecimiento como artista te lleva a descubrirte y a explorar y para nada la veo sexualizada", ha contestado concisa.

"No lo entiendo. Hablamos y proclamamos la liberación de la mujer, y cuando vemos a una mujer libre, hala, a machacarla"

En relación a la sexualización sobre el escenario, Ruth ha querido desarrollar cómo no es algo que se vea ocasionalmente, sino que estamos más que acostumbrados a ver movimientos sensuales y letras explícitas: "No sé si habéis ido a algún concierto de reggaeton, pero bueno... Aitana tiene muchísimas cosas mejores que hacer que estar preocupándose de esto", sobre lo que continúa: "Yo si fuese ella, me lo pasaría por el forrísimo. Me parece una gran tontería y una absurdez que a día de hoy se esté hablando de este tema".

Acto seguido, a modo de conclusión, la artista ha declarado: "No lo entiendo. Hablamos y proclamamos la liberación de la mujer, y cuando vemos a una mujer libre, hala, a machacarla".

Lorenzo no es la única cantante que ha salido en defensa de Aitana. Otras artistas como Rocío Saiz, que fue cancelada en un concierto en celebración del orgullo LGTBIQ+ en Murcia por quitarse la camiseta, o Carla Morrison también se han pronunciado en redes sociales a favor de la autora de Alpha.

