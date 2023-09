Aitana muestra sus luces y sombras en 'Alpha', un álbum conceptual y rompedor

Después de tanta espera, ya podemos escuchar Alpha, el disco más ambicioso y rompedor de Aitana.

"Yo he hecho un disco pop, que es lo que soy", ha asegurado Aitana en El Hormiguero 24 horas antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio, subrayando que a ella le gusta hacer pop comercial, pero que en esta ocasión se ha aventurando a probar cosas nuevas.

Lleno de referencias a los 90 como los dararís, e influenciado por las canciones que le ponían sus padres como Saturday Night —canción que inspiró Las Babys—, explorando en el géneros electrónicos como el dance y el house en canciones como Los Angeles y Miamor, pero manteniendo esa línea pop con la que saltó a la fama y que tanto nos gusta.

Aitana no se olvida de su esencia, las baladas, por las que es conocida internacionalmente, y que también forman parte de este disco, aunque solo son tres de los 15 tracks que conforman Alpha. Luna, The Killers y X.

Canciones inspiradas en situaiones hipoteticas y experiencia personales, la cantante ya avisó a sus seguidores de que este disco estaba lleno de drama y llevado al extremo en las circunstacias de protagonizaban algunas de sus letras, pero también confesó que esa es una de las caras más bonitas de hacer su música:

"El arte tú puedes modificarlo como quieras pero es divertido, ¿no? Hay canciones que dicen una cosa, canciones que dicen otra, entonces es como muy contradictorio, pero al final son etapas y procesos de la vida y ya, y eso es lo que tiene Alpha, que es muy de verdad".

Al contrario de lo que opina la prensa, ella no se ve más rebelde en esta estapa, piensa que siempre lo ha sido, pero si se ve más madrua: "Rebelde he sido siempre, he vivido más y hablo de amor, de desamor pero también de empoderamiento", ha afirmado a Europa Press.

Más que un álbum

La intérprete de Berlín ya lo avisó con la primera promo que hizo de su nuevo proyecto en el mes marzo: Alpha es más que un álbum y más que un tour.

La artista creo este concepto en base a la generación alfa, que comprende a los nacidos en el año 2010 en adelante, con varios motivos: formar comunidad, sentirse en un espacio seguro, traer cosas del pasado a las generaciones venideras y, sobre todo, mirar al futuro.

La artista escogió la primera letra del alfabeto griego por su fuerza y su relación con esta nueva generación, además de por un motivo empoderante: dejar atrás al macho alfa para crear la figura de la mujer alpha, de la que ella es reflejo.

Tracklist Alpha

El disco de Aitana cuenta con 15 temas de distintos géneros, de los cuales tres son colaboraciones y están disponibles en cuatro formatos distintos: vinilo, cassette, CD, y streaming.