Sabrina Carpenter y Barry Keoghan: las informaciones que apuntan a la ruptura de su relación

Sabrina Carpenter está en uno de los puntos más dulces de su carrera. La artista de Espresso está a las puertas del estreno de su programa navideño Una Navidad Sin Sentido, que llegará de la mano de Netflix el próximo 6 de diciembre. Todo ello, tras arrasar en Estados Unidos y Canadá con su gira Short n'Sweet Tour,con la que en 2025 pondrá rumbo a Europa.

Por su parte, el actor Barry Keoghan, con quien se ha relacionado con la cantante en este último año por su supuesto romance, está a la espera de diversos estrenos cinematográficos de cara al año que viene como Amo Saddam o Crime 101.

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan, ¿la ruptura definitiva de su romance?

Aunque lejos de sus proyectos profesionales, lo cierto es que ambos son noticia por su ruptura. Tal y como informa People, la pareja ha decidido terminar su relación, un año después de que empezaran a salir.

"Ambos son jóvenes y están centrados en su carrera, por lo que decidieron tomarse un descanso", según ha contado una fuente cercana al medio.

En lo que respecta a sus representantes, se sabe que ninguno de ellos ha querido dar declaraciones a este medio.

La cronología de su relación

A Sabrina y Barry se les ha relacionado desde que coincidieron en septiembre de 2023 en la semana de la Moda de París. Unos rumores que fueron cogiendo fuerza cuando fueron vistos juntos cenando en diversos restaurantes de Los Ángeles en diciembre de 2023 y enero de 2024.

Tras aparecer posando por separado en los premios Grammy en febrero de este año, se confirmaba la relación. Ambos fueron vistos besándose al salir del Hotel Bel-Air, según People. Una relación que se haría evidente cuando ambos posaron juntos en la alfombra roja de los Óscar de Vanity Fair, donde él posaba con una pulsera de la amistad con el nombre de ella.

Su química se hizo más evidente con su complicidad en el videoclip dePlease, Please, Please.

No obstante, la relación se ha mostrado "intermitente" según contó People e incluso, The Sun, ya apuntó que el pasado mes de agosto, la pareja rompió. La causa se debería al estilo de vida fiestero del irlandés. "Barry actúa como un tonto cuando está borracho y Sabrina se deprime cada vez más", explicó.

No obstante, parecía que la narrativa estaba cambiando cuando al actor de Saltburn fue visto en octubre durante uno de los últimos shows de Carpenter en Charlottesvile, tal y como se hicieron eco las redes sociales y reporta TMZ. Una "última evidencia" que apuntó a que "pareja" seguía "siendo fuerte".