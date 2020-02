De 'Sailor Moon' a 'Doña Rogelia': el comentado look de Rosalía con pañuelo y "sin diente"

PUBLICACIÓN EN INSTAGRAM

Rosalía crea tendencia no solo con su imagen, sino con sus estilismos y también sus poderosos mensajes de empoderamiento. La cantante no deja de sorprendernos, ya sea con un look de inspiración nipona con homenaje incluido a la mítica serie de anime Sailor Moon, o bien con otros más llamativos y extremos, como este último, en el que nos sorprende con un pañuelo en la cabeza sujetando una gorra, zapatillas de pelo con animal print, y ¿un diente de oro? No son pocos los que no tienen claro si falta o no esa pieza, ¡menudo lookazo!