J Balvin y Bad Bunny se suman al show de la Super Bowl 2020

Ha llegado el 2 de febrero de 2020 , una fecha muy esperada para los amantes del deporte y de la música. Esta noche, miles de espectadores estarán pendientes de la Super Bowl , el partido final del campeonato de la National Football League, que cada año viene acompañado de una sorprendente actuación musical . En esta edición Shakira y Jennifer Lopez son las encargadas de actuar en el medio tiempo del partido, pero las artistas no estarán solas y parece ser que homenajearán a la cultura latina junto con J Balvin y Bad Bunny .

Por primera vez en la historia, el poder latino se subirá al escenario de la Super Bowl. Esta noche, Shakira y Jennifer Lopez serán las encargadas de actuar en el medio tiempo del partido, pero según informaciones de Billboard, J Balvin y Bad Bunny serán los artistas invitados.

Las estrellas compartirán escenario con las cantantes, que en la rueda de prensa se mostraron muy orgullosas de representar a la comunidad latina en un espectáculo como este. Además, aseguraron que será un homenaje inclusivo y tendrá un claro mensaje de empoderamiento.

Por otra parte, se rumorea que Bad Bunny interpretará 'I Like It' con Shakira y un fragmento de 'Chantaje', mientras que J Balvin cantará 'Qué Calor' y 'Mi Gente' con JLo. Ni los artistas ni sus mánagers han confirmado su participación, pero esperemos que al menos las artistas recuperen el show, ya que el año pasado Maroon 5 no convenció con su actuación.

La cita es esta noche y coincide con el cumpleaños de Shakira. La final de la Super Bowl se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, donde se enfrentarán los Kansas City Chiefs contra los San Francisco 49ers.