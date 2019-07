Salen a la luz imágenes inéditas de la habitación en la que murió Michael Jackson

La vida de Michael Jackson siempre estuvo rodeada de polémica y también lo ha sido su muerte.

El artista fue hallado sin vida en una habitación que, según los testigos, estaba sucia, llena de medicamentos, agujas, una muñeca, un tablón de anuncios con niños pequeños, notas, ropa... Todos estos detalles son los que se muestran en el documental 'Killing Michael Jackson', que recoge los testimonios de los tres policías que registraron la estancia justo después de la muerte del Rey del Pop.

Sin embargo, antes del estreno de este reportaje, se han filtrado imágenes del dormitorio, donde se puede ver todo tipo de objetos.

Según informa The Sun, los detectives encontraron una bolsa médica de su doctor, que levantó todas las sospechas: "Encontramos un montón de medicamentos que se usaron, como el propofol. También las agujas, botellas vacías, cosas que debían estar en la habitación así que el doctor tuvo que limpiar todo".

