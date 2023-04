Salen a subasta algunas de las posesiones más preciadas de Freddie Mercury

no te lo pierdas

Freddie Mercury es uno de los artistas más icónicos de la historia y su muerte a los 45 años conmocionó al mundo entero. El líder de Queen ha dejado un legado que perdura hasta la actualidad y son muchos los fans que siguen disfrutando de su música como el primer día.

Para todos ellos hay buenas noticias porque la casa de subastas Sotheby's ha anunciado que en septiembre se venderán más de 1.500 objetos que pertenecieron al cantante, como ropa, cartas u objetos personales.

Los objetos de Freddie Mercury que se pueden comprar

La venta tendrá lugar en la capital británica, aunque durante estos meses se exhibirán en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong. Finalmente, llegarán a Londres y allí podrán ser adquiridos.

Entre los objetos más valiosos se encuentran la corona y la capa de piel y terciopelo que lució para cantar God save the Queen durante su última gira en 1986. Están valorados en unos 67.000 y 90.000 euros respectivamente.

También se vende el manuscrito de nueve hojas con la letra de la canción We are the champions, uno de los temas más populares de Queen. Su precio ronda los 339.000 euros.

Más allá, también hay instrumentos, cuadros de Picasso y Matisse, o cartas escritas por él.

Ha sido Mary Austin, amiga y pareja de Freddie, quien tenía todos estos objetos y ha tomado la decisión de sacarlos de su casa de Londres y venderlos.