Sara Carbonero y la carta abierta con la que despide "el peor año" de su vida: su escrito más reflexivo

El 2024 llega a su fin y con ello, son muchos los que echan la vista atrás, buscando hacer balance de lo vivido en estos meses. Para Sara Carbonero ha sido un año de lo más convulso. El pasado mes de marzo, se supo que la madre de la presentadora estaba atravesando un bache de salud, algo que hizo que su madre, Goyi Arévalo, tuviera que acudir al hospital, concretamente a la Clínica Universitaria de Navarra en Madrid, centro donde Carbonero fue intervenida en 2022 a raíz de su cáncer de ovario diagnosticado en 2019.

En su parte más personal, el pasado verano salieron informaciones que señalaban que también se vio afectada su relación con Nacho Taboada. "Hemos logrado reconducir y ajustar nuestra relación. Nos queremos y queremos seguir juntos. Los planes que teníamos de futuro, aunque hemos tenido que aparcarlos durante un tiempo ha habido que aparcarlos, queremos seguir llevándolos a cabo", contó Gema López en Espejo Público en palabras de la propia Sara.

Sara Carbonero y su escrito más reflexivo: "Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste"

Con un año que se ha mostrado como un vaivén de emociones para la periodista, Sara cierra el año con su texto más reflexivo en redes sociales mostrando todas sus emociones. "Tengo tantas ganas de que termine este año que me voy a permitir adelantarme al despedirlo", comenzaba diciendo en sus líneas.

"Adiós, 2024. Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no", expresa.

De esta forma, Sara Carbonero hacía su mayor confesión en referencia al 2024: "Siempre te recordaré como el peor año de mi vida , pero serás solo eso, un vago recuerdo. Y algún día, no dolerás". "También has sido el año de la aceptación y la liberación. Y qué bien sienta cuando aligeramos peso de la mochila. No todo va a ser malo" reflexiona en este escrito donde compartía unas espectaculares fotos.

Haciendo su petición al 2025, "de cara a los próximos 365 días os deseo mucha salud y amor para todas y todos. Coraje y ganas para una vida que a veces duele tanto que quiebra".

"Dicen que la vida no está para comprenderla, está para vivirla. Y qué cierto es. Y ojo, que respirar no es vivir", señala.

Un escrito en el que no faltaron ciertas referencias musicales: "A partir de ahora vamos a vivir como si cada día fuera El Último de Nuestras Vidas, que ya nos lo recuerda Dani Martín. A dejarnos llevar por el puro viento de Robe. Como si ya no nos jugáramos nada, que diría Leiva".

En sus líneas, se puede leer las intenciones más genuinas de Carbonero, expresando sus mayores deseo para su público. "En este 2025 abrazad mucho, decid te quiero, haced alguna locura, escuchad mucha música . Que los arrepentimientos vengan no por lo que hacemos sino por lo que dejamos de hacer. Que nuestro miedo se convierta en valentía. Que sigamos buscando ser nuestra mejor versión", declara.

"Ese es mi propósito y ninguno más, que luego no los cumplo.

Trabajarme, saber quién soy, enmendar errores y hacer sentir mejor a los míos. Y nunca perder la fe" reconoce la presentadora en su escrito en redes sociales.

"Adiós 2024, te puedes ir por donde viniste. Cerramos ciclo y despegamos. Feliz año nuevo. Salud." firma Sara en su última publicación en redes sociales.

El estado de salud se Sara Carbonero

Fue en 2019, cuando a Sara Carbonero le detectaron un tumor maligno de ovario. Después de pasar por quirófano, recibió un tratamiento de quimioterapia hasta noviembre de aquel año. A su vez fue intervenida de nuevo en 2022.

No obstante, en lo que respecta a su estado de salud, fue durante la gala EllexHope donde Sara Carbonero se pronunció con firmeza en público sobre su experiencia con el cáncer. "Me ha costado tiempo aceptar y comprender que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica toda mi vida y que conviviré con la incertidumbre. Incluso he aprendido a abrazarla" contó en la gala.

En un discurso con el que se abrió a nivel emocional, dio un mensaje cargado de empatía asegurando que "hay esperanza y luz al final del túnel".