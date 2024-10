Sara Carbonero llora de emoción al sincerarse sobre su cáncer: "Mostrarnos vulnerables no es malo"

Te interesa Qué ha pasado con los hijos de Sara Carbonero e Iker Casillas: el comunicado de la expareja

Sara Carbonero experimentó un severo revés en 2019 cuando, en una revisión rutinaria, los médicos advirtieron que padecía un tumor maligno de ovario por el que tuvo que ser intervenida de urgencia. Fue operada un mes después y recibió quimioterapia hasta noviembre de ese mismo año.

Tras varios años, la periodista ha reunido el valor para hablar públicamente sobre su experiencia con el cáncer. Así lo ha hecho el miércoles 16 de octubre en la gala EllexHope celebrada por la revista Elle, donde recibió uno de los premios. "No ha sido nada fácil tomar la decisión de estar aquí recogiendo este premio", ha comenzado diciendo.

Ha reconocido que le encanta lo que significa este reconocimiento, pero sus dudas llegaban porque ha supuesto "la primera vez" que habla "a corazón abierto y públicamente" sobre su enfermedad: "El cáncer, una palabra de la que he huido durante años y a la que no me gustaba hacer referencia porque creía que si no la nombraba no sería una realidad", ha mencionado con absoluta sinceridad.

"Me ha costado tiempo aceptar y comprender que esto es una carrera de fondo, que yo voy a ser siempre una paciente oncológica toda mi vida y que conviviré con la incertidumbre. Incluso he aprendido a abrazarla", ha dicho antes de dar las gracias a la organización por "respetar sus tiempos".

Si ahora Sara Carbonero ha encontrado el valor para hablar, es porque ha conseguido aceptar su situación: "He hecho un gran trabajo personal en este tiempo y he mirado mucho para dentro, y me he dado cuenta de que esta travesía en el desierto se hace mucho mejor acompañada y que hay que normalizar el cáncer. Mostrarnos vulnerables no es malo, sino todo lo contrario".

"Estoy aquí para lanzar un mensaje de esperanza y de aliento para todas las personas que están conviviendo [con el cáncer], porque no me gustan nada los términos bélicos. Cuando me encontré con el diagnóstico, yo tenía 35 años, una vida sana... No entendía nada, y eso que mi pronóstico fue bueno. Mi cabeza estaba llena de porqués. Me recomendaron ir a un psicólogo, pero en ese momento necesitaba hablar con mujeres que hubieran pasado por lo mismo y que 10 o 15 años después estuvieran vivas, fuertes y trabajando", ha confesado, a lo que luego ha añadido que "hay salida".

Carbonero también ha querido lanzar un mensaje dirigiéndose a "todas esas madres enfermas de cáncer con niños pequeños que no entienden nada y a los que aún no puedes explicar por qué su madre está ocho días tirada en la cama después de cada quimio, y a los 21 días lo mismo, y a los 21 días lo mismo, y por qué su madre no tiene la misma energía que las madres de sus compañeros". "Porque a veces no les puedes ni llevar al colegio. Esos niños no preguntan nada, pero lo saben todo. [...] Sois madres coraje y madres valientes que vais a poder ver crecer a vuestros hijos como lo estoy haciendo yo", ha dicho muy emocionada.