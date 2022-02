Sara Carbonero celebra su 38 cumpleaños revelando su cicatriz más oculta: "Abrazo la imperfección"

Te interesa Iker Casillas sorprende con el mensaje dedicado a Sara Carbonero por su cumpleaños

Sara Carbonero ha estrenado los 38 años por la puerta grande. Acompañada de las felicitaciones de sus más allegados, acaba de dar la bienvenida a "una nueva vuelta al sol" con la que inicia una nueva etapa en su vida.

Con motivo de su reciente cumpleaños, la periodista ha querido lanzar una reflexión a través de sus redes sociales, haciendo balance de los buenos y malos momentos que ha pasado en estos años y agradeciendo a la vida "por ponerme otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles". Y lo ha hecho junto con una emotiva y espontánea fotografía en la que enseña, por primera vez y orgullosa de ella, su cicatriz más oculta, que recorre su abdomen.

Un año de cambios

La periodista celebra sus 38 años en una gran momento personal y profesional y con una nueva filosofía de vida: aprender a disfrutar del día a día. "Me encanta cumplir años, cuando era pequeña la noche anterior no podía dormir por los nervios y ahora en realidad lo que intento es celebrar cada ocasión que se preste", confesaba.

2021 fue un año de "cambios, crecimiento y aprendizaje" para la presentadora, que dejó atrás su vida conyugal junto al exfutbolista Iker Casillas tras más de una década juntos y dos hijos en común. Sin embargo, para ella, lo más importante que le ha traído ha sido "aceptación y agradecimiento", algo que le ha hecho sentir "muy afortunada y feliz" tras tantos momentos de incertidumbre y dolor.

Su cicatriz más especial

Para celebrar los cambios en su vida, la periodista compartía con sus seguidores una espontánea imagen tomada por el fotógrafo Álex Varo durante la nueva campaña de Slow Love –la marca de ropa que creó junto a su amiga Isabel Jiménez– y en la que Carbonero presume de cicatriz con orgullo.

"Captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro. Un logro que no es ni más ni menos que me caen 38 años, me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino", escribía la presentadora, mostrando la gran cicatriz que recorre su torso. "El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida", reiteraba.

Además, la propia Sara también ha compartido una reflexión de "un buen amigo" sobre la importancia de estas marcas en nuestra piel: "Me recordaba que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices".

Por último, la periodista no ha querido terminar sin agradecer el apoyo de sus seres más queridos, que han estado ahí en los peores momentos: "Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz", señalaba.

Los problemas de salud de Sara Carbonero

Lo cierto es que a su reciente separación del deportista español se suman también los problemas de salud que la periodista ha ido arrastrando en los últimos años. De hecho, el pasado 19 de octubre de 2018, coincidiendo con el Día Internacional del Cáncer de Mama, Sara Carbonero se sinceró tras ser operada de un bulto en el pecho.

"Hace solo unas semanas experimenté en mi propia piel el miedo y la incertidumbre cuando me detectaron por sorpresa un bulto bastante grande en una revisión. Una operación y más o menos 10 días después pude respirar aliviada porque los resultados dijeron que era benigno. No todas las mujeres tienen la misma suerte y hoy me quiero acordar de ellas, de las luchadoras que libran batallas tan duras como la del cáncer de mama", confesaba la periodista.

Sin embargo, meses más tarde, en mayo de 2019, la periodista tuvo que hacer frente a un cáncer de ovario que acabó superando tras una operación y someterse a un tratamiento de quimioterapia. "Hay que normalizar las cosas, pasan a mucha más gente de lo que pensamos, pero pensamos que a ti no te toca. Hay que aprender a vivir con lo que hay, sin miedo, y he aprendido que todos somos más fuertes de lo que pensamos", aseguraba.