Sebastián Yatra se despide de TikTok con un melancólico vídeo en la red social

Te interesa El gesto de Sebastián Yatra con el que liquida para siempre su relación con Aitana

Después de eliminar todas sus publicaciones en Instagram, incluidas las que tenía con Aitana, Sebastián Yatra está inmerso en la promoción de su próxima canción: Lienzo, una colaboración con Robi que verá la luz el próximo 23 de enero.

Lo único que aparece en el perfil de Instagram del cantante colombiano son dos vídeos sobre este próximo sencillo, con la que Yatra empieza de cero. En medio de estos movimientos en la carrera del artista, TikTok ha dejado de funcionar en Estados Unidos el domingo 19 de enero después de que el Tribunal Supremo avalara el viernes una ley aprobada el año pasado por el Congreso, que obligaba a la plataforma a desvincularse de su empresa matriz o enfrentarse al cierre.

¿Y qué relación hay entre TikTok y Sebastián Yatra? Resulta que el colombiano vive en Miami (Estados Unidos), y será uno de los numerosos usuarios de la red social que tendrá que dejar de usar TikTok. Por eso, el artista ha publicado un vídeo en su perfil en esta plataforma despidiéndose de ella con un mensaje: "Mi último TikTok".

Pero Yatra no da puntada sin hilo, y ha querido aprovechar esta situación para seguir promocionando Lienzo. "Pero por lo menos sale Lienzo el jueves", escribe en la descripción del vídeo, donde el cantante aparece con un rostro triste mientras suena una parte de la letra de la canción: "Cierro los ojos y te veo / Parece que aún estás aquí, no te has ido"...

"¿Dejas TikTok? Yo que me hice la cuenta solo para seguirte, ¿ahora de qué me va a servir?" o "Te veo muy triste, no nos abandone, por favor, es la única forma de seguirte y verte cada publicación que haces, por favor, no nos abandone" son algunos de los cientos de comentarios que registra el vídeo de Yatra, publicado durante la tarde del mismo 19 de enero.