Selena Gómez se convierte en milmillonaria

Los éxitos se están acumulando en 2024 para Selena Gómez. La cantante y actriz ha protagonizado una de protagonizado una vuelta a la música pop por todo lo alto con Love On y, además, ha recibido el apoyo de la crítica por su papel en la película Emilia Pérez, desatando incluso una ovación de varios minutos en el Festival de Cine de Cannes.

Trabajos a los que hay que sumar el gran resultado de audiencia que está obteniendo Solo asesinatos en el edificio, la serie de Hulu con la que Selena Gómez ha vuelto a ser una de las estrellas más populares entre las series.

Una notable lista de logros que, sin duda, han repercutido muy positivamente en las arcas de la artista. Una cuenta bancaria que ha saltado a la palestra después de que el medio especializado en información económica Bloomberg haya desvelado que Selena Gómez ya es milmillonaria.

Concretamente, el medio ha indicado que la fortuna de Selena Gómez asciende a 1.300 millones de dólares, toda una proeza si se tiene en cuenta que apenas tiene 32 años.

Tal y como han explicado, además de los ingresos derivados de sus proyectos musicales y cinematográficos, además de acuerdos comerciales en redes sociales y otros negocios, una parte importante de este dinero viene derivado de la participación que posee en su marca de cosmética Rare Beauty, valorada en hasta 2.000 millones de dólares.

La autora de Love you to Love me se suma así a otras estrellas del panorama estadounidense que han visto crecer sus ganancias gracias a empresas de maquillaje como Rihanna o el clan Kardashian.mil millones de dólares .